美股早盤／記憶體股摔 費半跌2% 財報將決定牛市能否續跑
美股早盤受財報季將至、地緣政治升溫與半導體族群走弱影響，指數表現分歧，市場正等待大型科技與金融財報驗證牛市動能。
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美股早盤受財報季將至、地緣政治升溫與半導體族群走弱影響，指數表現分歧，市場正等待大型科技與金融財報驗證牛市動能。
投資人評估即將出爐的財報，以及中東緊張升溫的風險，美股12日早盤四大指數漲跌互見。
道瓊工業指數早盤上漲0.2%，史坦普500指數漲0.1%，那斯達克指數遊走平盤，費城半導體指數跌2%。
台積電ADR挫低0.7%，輝達挫0.6%。記憶體業者美光、Sandisk、SK海力士ADR走低3%以上，主要是陸企長鑫存儲宣布，記憶體設計出現重大進展，預定年底推出新產品。
沙烏地阿拉伯的利雅德機場，10日遭遇攻擊，釀成12死。儘管川普宣稱烏俄停止攻擊能源設施，但烏克蘭表示，俄羅斯並未停手，布蘭特油價漲破每桶106美元。
美企財報季將於13日起跑，摩根大通與花旗集團等打頭陣。另外，荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）、台積電也將在本周稍晚發布財報。
ING首席投資策略師Vicent Juvyns說，目前為止兩位數的盈餘成長，抵銷了利率上揚的負面衝擊，財報季將決定牛市能否續跑。
Macro Squake的David Savage則說，金融股帶頭啟動財報季，美股本周準備再攀新高。利率揚升讓多數股票面臨更高障礙，但科技股的出色成績，應能讓指數維持動能。
道瓊工業指數早盤上漲0.2%，史坦普500指數漲0.1%，那斯達克指數在平盤附近震盪，費城半導體指數則下跌2%，顯示資金偏向防守與觀望。 主要因陸企長鑫存儲宣布記憶體設計有重大進展，預定年底推出新產品，市場擔心競爭加劇，使美光、Sandisk、SK海力士ADR等記憶體股普遍跌逾3%。 財報季13日由摩根大通、花旗等率先登場，ASML與台積電也將公布成績；同時中東緊張升溫推高油價，兩者將共同決定美股牛市能否延續。
精華 FAQ
道瓊工業指數早盤上漲0.2%，史坦普500指數漲0.1%，那斯達克指數在平盤附近震盪，費城半導體指數則下跌2%，顯示資金偏向防守與觀望。
主要因陸企長鑫存儲宣布記憶體設計有重大進展，預定年底推出新產品，市場擔心競爭加劇，使美光、Sandisk、SK海力士ADR等記憶體股普遍跌逾3%。
財報季13日由摩根大通、花旗等率先登場，ASML與台積電也將公布成績；同時中東緊張升溫推高油價，兩者將共同決定美股牛市能否延續。
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