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企業購併與股票上市減緩 為美股再添警訊

編譯任中原／綜合外電
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最近美國併購活動與IPO異常清淡。(路透)
最近美國併購活動與IPO異常清淡。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

史坦普500創高未帶動預期中的併購與IPO熱潮，反而因利率上升、景氣轉弱與AI風險，使企業活動降溫並拖累投行收入。

英國金融時報報導，上周之初美國史坦普500指數創新高，出現這種榮景時，通常都會伴隨著企業購併與新股上市（IPO）熱潮，因為股價上漲往往會帶動市場的「動物本能」（animal spirits）。今年初這類企業活動相當健康，最近卻異常清淡。

OpenAI、Oura健身科技公司、資料中心營建業者SB能源公司等，股票上市日程都告延期。各家公司延期的原因不同，例如SB能源公司還在等待主管機關的批文。但除了股市大漲之外，利率持續上升，消費者信心受到物價及房貸利率的打擊，以及企業雇用疲軟，都顯示市場情勢對新股上市並不十分友善。

再者，史坦普500指數未必就是市場信心的最佳指標。科技類股占指數權重的40%，但一些科技巨擘的營收並非只來自人工智慧（AI），例如字母公司與Meta平台都有龐大的廣告業務，與仍在虧損的純AI業者截然不同。

今年第3季全球企業購併總金額遠低於1兆美元的重要心理水位，一些依賴手續費收入的投資銀行已經感受到寒冬，例如規模最大的購併專業機構艾維克夥伴公司，今年來股價已下跌近四分之一，另外據報導金融服務業者溫伯格合夥公司也可能把自己賣掉。

大型銀行的情況稍好，因為股市震盪對交易收入有利。紐約州最近宣布，今年上半年經紀商─交易商的獲利創新高，達460億美元，比去年同期激增50%。高盛的業績便相當良好，公司更加發5億美元特別紅利；分析師預估高盛全年投資銀行手續費總收入，將比去年增加30%。

一些購併活動仍在進行，例如星巴克計畫收購墨西哥餐飲連鎖業者Chipotle。但企業購併活動減緩，反映的是管理人員面對殖利率上升及人工智慧（AI）動盪，風險胃口已有所改變。股市繁榮與企業活動萎縮這種分歧現象，最終將會重新凝聚，而最可能的成因是股市下跌。

精華 FAQ

  • 雖然股市走強通常會刺激「動物本能」，但今年利率持續上升、消費者信心受通膨與房貸壓力影響，加上企業雇用疲軟，讓管理層對上市與購併更保守。

  • OpenAI、Oura與SB能源等公司都延後上市計畫，反映出市場條件不佳；除了股價波動外，高利率、需求轉弱、監管審批與AI題材不確定性，都提高了上市難度。

  • 今年第3季全球併購總額遠低於1兆美元，讓依賴手續費的投行承壓，但大型銀行因交易活絡受惠。這種分歧顯示風險胃口下降，若持續惡化，可能意味股市終將回落。

史坦普500 利率 美股

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