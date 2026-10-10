美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

下周銀行財報打頭陣，展望比財報本身更受關注。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股周五反彈逼近新高，但晶片股與台積電ADR持續走弱；下周銀行財報與9月CPI將成關鍵考驗，左右市場對獲利與Fed利率路徑的預期。

美國股市周五收高，史坦普500指數再度逼近歷史新高。美國總統川普改口不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。下周大型銀行財報及通膨數據接連公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

道瓊工業指數周五上漲423.31點，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數各漲0.6%，周線也全面上揚。但晶片股未隨大盤反彈，費城半導體指數續跌0.4%，台積電 ADR跌1%，周線各跌4.3%和4.1%。台積電ADR連續四日下跌，較台北交易溢價縮為13.3%。

美國公債殖利率仍接近近日高點。美國2年期公債殖利率上升3.6個基點至4.789%；美國10年期公債殖利率上升1.1個基點至5.243%。紐約原油期貨上漲0.36美元，收每桶91.85美元，漲0.4%；布蘭特原油收在每桶105美元附近。川普宣布俄羅斯將供應柴油，帶動柴油期貨下跌，但伊朗戰爭造成的供應不足，以及颶風逼近墨西哥灣，仍使能源供應吃緊。

下周銀行財報打頭陣，展望比獲利更受關注

摩根大通、高盛、花旗及富國銀行將於下周二公布財報，摩根史坦利、美國銀行及貝萊德則於周三接棒。嬌生和聯合健康集團也將在下周公布業績。

投資人更關心銀行高層如何看待本季，以及高油價和高利率對消費支出、放款及資本市場活動的影響。史坦普500銀行指數過去一個月已跌7.5%，反映市場對金融業前景的疑慮。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）表示，若金融業者下周交出好成績，市場可能鬆一口氣。Keeley Gabelli基金經理人雷納德（Brian Leonard）則說，企業能提供多少明確展望，將決定市場疑慮是減輕還是加深。

FactSet指出，若企業普遍優於預期，獲利增幅可能達35%。若成績符合預期，史坦普500企業將連續四季獲利成長超過25%，遠高於過去十年約12%至13%的平均水準，反映AI資料中心擴建持續帶動業績。

獲利快速增加，也使史坦普500預估本益比從去年底約22倍降至19倍。但財報優於預期，未必就能帶動股價上漲。FactSet指出，上季業績超出預期的企業，股價反應不如往常，未達預期者受到的懲罰也較小。

周三看CPI，通膨能否降溫牽動升息預期

下周三公布的9月消費者物價指數（CPI），是Fed於10月27日至28日開會決策前的重要數據。Fed上月實施2023年以來首次升息，交易員目前已降低對本月再升息的預期，但通膨若高於預期，仍可能使升息押注回升。

FactSet調查預估，9月CPI年增率將從上月3.4%升至3.6%；路透調查則預估為3.7%，扣除食品與能源的核心CPI年增率為2.5%。生產者物價指數（PPI）及零售銷售也將提供更多線索。

消費者已感受到壓力。密西根大學10月消費者信心指數初值從9月的48.1降至46.3，對當前經濟狀況的評價更創歷來最低，反映燃料價格偏高、借款成本上升及聘僱放緩。

Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）認為，獲利和AI投資仍支撐成長股，但長期利率偏高、能源推升通膨，以及漲勢集中於少數股票，都使市場更經不起業績不如預期的打擊。

西北共同財富管理公司股票投資主管史塔基（Matt Stucky）警告，若數據顯示通膨再度加速，必須靠Fed持續升息才能壓制，股市就可能下跌。