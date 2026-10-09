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這國成全世界罕見的廉價資金新供給來源

編譯任中原／綜合外電
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中國正成為全世界罕見的廉價資金供給來源。路透
中國正成為全世界罕見的廉價資金供給來源。路透

AI摘要

文章摘要整理：

中國在利率偏低與政策鬆綁下，正成為罕見的廉價資金供給來源，熊貓債券與點心債需求同步攀升，並推動人民幣國際化。

中國允許新一波國內資金流出，正使中國成為全世界罕見的廉價資金供給來源。

今年以來，中國當局同意40%以上的「熊貓債券」在境外發售，比率創新高；總金額達人民幣1,300億元（約合190億美元），也創新高。「熊貓債券」是以人民幣計價的債券，由境外借款人在中國發行。

這項轉變與日本幾十年前的情況類似，不過金額還相當小。當時日本利率" rel="172550">殖利率落底，國內儲蓄過剩，促使資金流往國外；目前中國通膨低落，且經濟疲軟，使利率偏低，而其他國家利率上升，為資金外流創造基本面的條件；另一方面，中國大局為提升人民幣在全球的角色，因而放鬆對資金跨國流動的管制。

市場人士指出，「熊貓債券」發行者發現，中國境內人民幣市場的舉債成本，比其他國家愈來愈有競爭力；中國當局也為了促進人民幣在國外流通，因而放鬆資金外流管制。

中國與外國的利率差距相當可觀。中國10年期公債殖利率目前約1.68%，而美國為5.24%，日本為3.02%。

幾年前，「熊貓債券」市場一直是由中國企業的境外單位，以及在中國營運的外國汽車廠商所壟斷；現在此一市場已走向全球，吸引匈牙利、斯洛維尼亞、哈薩克、巴基斯坦及印尼等「一帶一路」夥伴國，以及德意志銀行、摩根士丹利及法國興業銀行等歐美金融機構參與。

今年截至10月8日，發行「熊貓債券」的外國機構已經發債人民幣1,155億元，是去年全年總額的兩倍；占「熊貓債券」市場的比率上升到47%，而三年前僅13%。

此外，澳洲福特斯克金屬集團正考慮發債人民幣30億元，巴西淡水河谷鐵礦砂公司也考慮類似動作。瑞銀集團8月發行5年期「熊貓債券」的票面利率僅1.78%，創下外國金融機構的利率紀錄。

境外的資金需求也持續增加。今年在中國境外發行的人民幣「點心債券」銷售額，已超過去年創下的紀錄，達到1兆人民幣；其中非中國籍發債機構的占有率，從23%提高到35%。

資金流出不僅透過債券而已，中國銀行業也對境外擴大低利放款，與外國金融機構競爭。哈薩克與烏茲別克的國有金融機構，目前正與中國銀行業積極洽談新的人民幣貸款。

中國金管機構2022年底宣布新法規，允許「熊貓債券」發行者將籌集到的人民幣本金兌換為外幣，無論是在中國或境外使用。當局此舉的動機之一，是致力於讓人民幣國際化。人民幣融資市場深化，不僅將讓外國借債者有新的集資來源，也鼓勵外國機構使用人民幣來進行貿易、投資以及籌資，有助於降低中國對美元金融體系的依賴。

另一項原因是中國貿易順差居高不下，使中國擁有龐大的國內儲蓄，必需另尋出路，而「熊貓債券」能夠提供一條資金出口，讓中國投資人能夠對外國企業及政府提供人民幣信用。

彭博情報部門專家陳偉利表示，「熊貓債券是用來將中國的經常帳順差回流」。目前市場規模還小，但他預料將持續成長，因為中國正積極促使更多貿易活動，使用人民幣結算，這將使外國的人民幣準備金需求增加，並使外國企業有更多資金用於投資。

人民幣匯率強勢，也使政府較願意讓資金流出。過去一年來人民幣對美元升值逾6%，使金管機關較不擔憂資金外逃。不過這也使借款者將人民幣兌換為外幣的成本提高；目前匯率的避險成本約為3%，使人民幣的低利率優勢大受侵蝕。

但如果借款者用人民幣從事貿易活動，就能省下這筆成本；今年上半年中國產品貿易額的29%是用人民幣結算，比一年前提高1個百分點。

由於中國的利率遠低於美國，因此人民幣資金將持續具有吸引力；而且隨著借款國與中國的貿易加深，則更多借款人自然會使用人民幣。

精華 FAQ

  • 主要因中國通膨低、經濟疲弱，導致境內利率偏低；同時中國又為推動人民幣國際化，放鬆資金跨境流動管制，使境外借款人更容易在中國取得低成本人民幣融資。

  • 今年以來，獲准在境外發售的熊貓債券占比超過40%，創新高；總金額達人民幣1,300億元也創新高。外國機構發債人民幣1,155億元，已是去年全年總額的2倍。

  • 對中國而言，有助於把經常帳順差與過剩儲蓄輸出，並降低對美元體系的依賴；對外國借款人而言，則多了一個低利融資來源，但若要換匯，匯率避險成本仍會削弱部分利率優勢。

債券 殖利率 利率

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