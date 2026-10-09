「股神」巴菲特這個建議 至今仍對99%投資人管用

「股神」巴菲特一直以來都建議投資人投資低成本的史坦普500指數基金。 美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 巴菲特多年來建議99%的投資人買低成本史坦普500指數基金，避開選股與交易成本；雖市場集中風險升高，但此策略至今仍相當有效。

「股神」巴菲特 已經講了數十年，99%的投資人不應該學他，挑選潛力股、嘗試選擇權、擇時交易，或僱用經理人。他在2017年的股東信中表示，「我的建議一直都是，低成本的史坦普500 指數基金」。而他這個建議至今仍然相當管用。

美股 史坦普500指數今年來大漲14%，過去五年則上漲近80%，自2008年金融危機跌至不到700點來，更是翻漲了1,100%。

96歲的巴菲特一直以來都表示，他這套首選策略，可避免高額手續費削減投資報酬，持有大盤指數也可避免需要找出最佳股、思考何時買賣、平衡投資組合，或是動用到可能釀成災難的槓桿。

巴菲特在2008年的波克夏股東大會回答問題時表示，他的手法讓人們投資完就可以「忘了它，去工作」。

巴菲特說，「你不會從任何人口中得到這個建議，因為給你這個建議不會讓他們得到報酬」，「你會聽到各式各樣的人告訴你，他們能為你做到的，比這還要好，而且只要你給他們一筆手續費或佣金，他們就能辦到，但其實他們做得並不會更好」。

巴菲特也說過，他給了為他管理自己身後遺產的託管人類似建議：「10%現金放在短期政府公債，90%放在超低成本史坦普500指數基金」。

不過，部分投資人仍警告，這年頭持有史坦普500指數，已不如過去安全。該指數的十大最有價值企業，占了總市值的約40%，而且大部分這些公司都巨額押注在人工智慧（AI）。

電影「大賣空」原型投資人貝瑞在內的其他投資人則警告，如此大量的資金未經思索地就投入股市，已導致市場更加膨脹且脆弱。

史坦普500的集中風險確實存在：其歷史性漲勢無法保證會持續下去，而且被動投資熱潮也可能代表著下一次的崩盤將非比尋常。但至少現在巴菲特的投資手法仍不負期待。