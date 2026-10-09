油價回跌 三大指數上漲 蘋果受18 Pro零件減產消息打擊
中東風險降溫帶動油價回落，美股9日早盤走揚；但蘋果因iPhone 18 Pro減產消息下跌，SpaceX頻譜交易也重擊美國電信股。
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中東風險降溫帶動油價回落，美股9日早盤走揚；但蘋果因iPhone 18 Pro減產消息下跌，SpaceX頻譜交易也重擊美國電信股。
隨著油價因中東供應緊張緩和而回跌，美股9日早盤上漲，不過蘋果公司受到iPhone 18 Pro零件減產的消息打擊，電信股也因SpaceX的收購頻譜執照交易引發競爭疑慮而承壓。
道瓊工業指數9日早盤上漲75點，或0.1%；史坦普500和那斯達克指數則分別上漲0.3%和0.6%；費城半導體指數一度大漲1.2%，之後又翻黑。台積電ADR也呈現類似走勢。
美國總統川普8日貼文表示，不會在下月美國期中選舉前攻打伊朗，減輕了市場對中東衝突可能會進一步擾亂全球能源供應的恐懼。布蘭特原油期貨9日一度跌1%至每桶103.2美元；西德州中級原油期貨則下跌0.7%至90.8美元。
高市值成長股普遍呈現上漲，輝達上漲0.4%，特斯拉上漲2.7%，亞馬遜和Alphabet則分別上漲1.5%和0.7%。
蘋果股價則下跌2%，稍早媒體報導，該公司新推出的iPhone 18Pro和Pro Max，由於漲價影響買氣，已通知部分供應商減產零件。
SpaceX則開高走高，上漲2.5%，該公司前一天敲定一樁交易，將取得全美低頻段頻譜的使用執照，並對美國傳統電信業者構成直接挑戰。T-Mobile、AT&T和威瑞森（Verizon）等電信業者股價下跌6%至9%。
因川普稱下月期中選舉前不會攻打伊朗，市場對中東衝突擴大、進一步衝擊全球能源供應的疑慮降溫，帶動油價回跌，三大指數因此走高。 媒體報導指出，iPhone 18 Pro與Pro Max因漲價影響買氣，蘋果已通知部分供應商減產零件，市場解讀為需求轉弱，導致股價早盤下跌2%。 SpaceX敲定取得全美低頻段頻譜使用執照後，將直接挑戰傳統電信業者的業務版圖，市場擔心競爭加劇，因此T-Mobile、AT&T與Verizon股價明顯下挫。
精華 FAQ
因川普稱下月期中選舉前不會攻打伊朗，市場對中東衝突擴大、進一步衝擊全球能源供應的疑慮降溫，帶動油價回跌，三大指數因此走高。
媒體報導指出，iPhone 18 Pro與Pro Max因漲價影響買氣，蘋果已通知部分供應商減產零件，市場解讀為需求轉弱，導致股價早盤下跌2%。
SpaceX敲定取得全美低頻段頻譜使用執照後，將直接挑戰傳統電信業者的業務版圖，市場擔心競爭加劇，因此T-Mobile、AT&T與Verizon股價明顯下挫。
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