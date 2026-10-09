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唱反調 花旗量化策略師：1970年代情景重現 建議放空美股

編譯湯淑君／綜合外電
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花旗銀行量化策略師認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，...
花旗銀行量化策略師認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，建議放空美股。路透

AI摘要

文章摘要整理：

花旗量化策略師認為美股正重演1970年代高通膨後期，主張減碼股票並放空美股；但花旗股票策略團隊仍看好軟著陸，維持史坦普500年底8,100點目標。

人工智慧（AI）建置熱潮常與上世紀末的達康泡沫時期相提並論，花旗銀行（Citi）量化策略師團隊則認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，並建議放空美股，與該銀行的股票策略師唱反調。

MarketWatch報導，由花旗量化策略師桑德士領導的團隊指出，1970年代末，在時任聯準會（Fed）主席伏克爾啟動一連串升息打通膨之前，有些特徵和2026年的今天相似：成長強韌和通膨放緩驅動股市上漲，但後來隨著通膨上揚，股價開始轉跌。伊朗是當年地緣政治衝突點，今日也一樣。

這群投資策略師說，他們的總經模型正進入後週期循環領域，因為不僅經濟驚喜減少，金融情勢也收緊了——美國公債殖利率躍上20年高峰，企業也一窩蜂發債。

花旗量化策略師團隊擔心美國經濟將惡化，轉離不冷也不熱的「金髮女孩」環境，並建議投資組合減碼股票，股票配置調整為比標竿指數低5%，相較於之前建議加碼4%。他們也建議「小幅」放空美股，比較看好新興市場股票。

然而，這群量化策略師對美股後市示警，與華爾街大多數分析師的看法相左，甚至與花旗同事唱反調。花旗股票策略團隊把美股史坦普500指數年底目標價訂在8,100點，並預期Fed利率政策將轉「鴿」。

花旗股票策略長柯羅納特本周說：「我們的8,100點（史坦普500）目標價有前提，即經濟情況是軟著陸（若不是金髮女孩）。」

史坦普500指數8日收在7,765點，只差不到1%就重返歷史新高。

精華 FAQ

  • 他們認為目前呈現成長仍強、通膨回落帶動股市上漲，但後續可能因通膨再起而轉弱的型態，且地緣政治風險也與當年有相似之處。

  • 該團隊建議投資組合減碼股票，把股票配置降到比標竿指數低5%，並「小幅」放空美股，同時相對看好新興市場股票。

  • 量化團隊偏空，認為總經進入後週期且金融情勢收緊；但花旗股票策略團隊仍看多，預估Fed將轉鴿，並把史坦普500年底目標訂在8,100點。

美股 通膨 聯準會

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