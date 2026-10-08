我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普最新貼文：期中選舉前不會攻打伊朗

ICE加大抓捕 每日目標3000人每周1.9萬人

ASML：下一代晶片製造技術 估十年後準備就緒

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾司摩爾及合作夥伴Carl Zeiss的工程師，在一篇論文中表示，最先進晶片製造...
艾司摩爾及合作夥伴Carl Zeiss的工程師，在一篇論文中表示，最先進晶片製造設備的下一代產品，可能在約十年後面世。路透

AI摘要

文章摘要整理：

路透指出，ASML與蔡司的論文顯示，下一代Hyper NA晶片設備約10年後可能就緒，可印製更小圖形並沿用多項既有技術，但仍未承諾投產。

路透報導，艾司摩爾（ASML）及光學合作夥伴卡爾蔡司公司（Carl Zeiss）的工程師，在一篇經過同行評審的論文中表示，ASML最先進晶片製造設備的下一代產品，可能在約十年後準備就緒。

報導指出，根據這篇論文，這款名為「Hyper NA」的設備，能夠印製更小的電路圖形，同時利用兩家公司現有的大量技術，不過仍面臨一些挑戰。

ASML已開始研發這款設備，但尚未承諾投產。該設備對ASML及其合作夥伴和競爭對手的未來，都具有重要意義。　

這篇發表在10月號《微奈米圖案化、材料與計量學期刊》（Journal of Micro/Nanopatterning, Materials and Metrology，JM³）上的論文稱，Hyper NA可印製小至5奈米的特徵圖形，比ASML目前的High NA EUV設備所能印製的電路特徵，縮小逾三分之一。

儘管晶片製造商正透過三維設計，改進晶片，但縮小特徵圖形對於提高運算速度和降低功耗，依然至關重要，而光刻技術是其中一個制約因素。

在晶片製造商中，英特爾已開始採用High NA設備。三星電子和SK海力士上月表示，預定2028年跟進採用，台積電則計劃於2030年採用。

這篇論文指出，蔡司目前已經能夠製造精確度足以滿足Hyper NA要求的反射鏡，而這款設備只會比High NA設備略大，High NA的體積相當於一輛雙層巴士。

論文作者表示，在Hyper NA之後，微影設備可能需要使用波長更短的光，但相關技術目前仍僅屬於學術研究課題。

他們表示，ASML目前的光源可直接沿用，同時在注釋中提到，採用自由電子雷射的替代技術，不會改變照明系統的設計。 

            

精華 FAQ

  • 根據同行評審論文與路透報導，Hyper NA這款下一代設備可能在約10年後準備就緒。雖然ASML已開始研發，但目前尚未承諾真正投產。

  • Hyper NA可印製小至5奈米的特徵圖形，較ASML現有High NA EUV設備能做出的電路更精細，且有望大量沿用現有光源與照明系統等技術。

  • 英特爾已開始使用High NA設備，三星電子與SK海力士預定2028年跟進，台積電則規劃2030年採用；至於Hyper NA，仍處於研發與論文驗證階段。

三星 台積電 英特爾

上一則

法公債殖利率為何飆高？學生示威其來有自？克魯曼一文詳解

延伸閱讀

歐洲晶片業沒生產精密晶片能力 ASML今年在當地營收掛零

歐洲晶片業沒生產精密晶片能力 ASML今年在當地營收掛零

別只盯Nvidia、英特爾 「半導體2大真霸主」被點名：長期投資首選

別只盯Nvidia、英特爾 「半導體2大真霸主」被點名：長期投資首選
華為晶片邏輯折疊技術獲高通肯定 有助拓展海外市場

華為晶片邏輯折疊技術獲高通肯定 有助拓展海外市場
美報告：中國取得數百台浸潤式DUV微影機 籲收緊出口管制

美報告：中國取得數百台浸潤式DUV微影機 籲收緊出口管制

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

李嘉誠家族擴張能源版圖 豪擲40億收購加拿大石油公司

2026-10-06 08:43
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 （美聯社）

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

2026-10-07 08:10
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10

超人氣

更多 >
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒
一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋