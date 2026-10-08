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法興分析師愛德華茲：AI榮景這點 像1997亞洲金融風暴

編譯湯淑君／綜合外電
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三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI...
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

愛德華茲引用TFP數據與1997年亞洲金融風暴類比，質疑AI投資熱潮尚未轉化為實質生產力，並警告市場可能高估AI榮景。

30年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，他發現當前的人工智慧（AI）榮景，與當年的亞洲金融危機竟有相似之處。

MarketWatch報導，這位自稱「超級空頭」的法國興業銀行駐倫敦分析師表示，看了阿伯羅全球管理公司首席經濟學家史洛克發布的研究報告，讓他有此聯想。

史洛克指出，總要素生產力（total factor productivity，TFP）這個經濟指標的讀數令人失望。該指標衡量在一定的勞動力與資本下，能產生多大的經濟產值。他解釋，這個指標是「在考量多出的工時和額外安裝的機器後，成長還剩多少」。企業若未增添這些外力輸入就能提高生產，TFP數值理應升高。

分析這些數據後，史洛克斷定，AI榮景雖已明顯反映在投資數據和股票估值上，但至今尚未明顯見於生產力數據，意味「AI驅動的生產力成長仍止於對未來的預測，而不是已觀察到的事實」。

愛德華茲表示，這讓他回想起1990年代中期亞洲金融風暴的情景。當時他讀到諾貝爾經濟學獎得主克魯曼的文章，文中指出TFP成長欠佳，是當時盛讚亞洲經濟「奇蹟」樂觀論述的破綻。據此，愛德華茲推論「太多人對那些似是而非的樂觀論述信以為真」，以至於當時借給亞洲經濟體「便宜、充沛的資本，其實是錯誤的資本配置」。

愛德華茲指出，像1990年代末的達康泡沫一樣，亞洲金融風暴的傳染效應「完全可以預見」。因此，他主張當前的AI榮景也是一種泡沫，並質疑所謂「AI榮景並非泡沫」的共識。

當然，他承認，現在談AI提升生產力的效益反映在TFP數據上，或許言之過早。但他仍引用安聯（Allianz）經濟學家巴倫多的研究指出，即使投資總額迅速擴增，企業淨投資額只不過「橫向移動」罷了。

愛德華茲說，倘若美國企業投資占國內生產毛額（GDP）比率大增，只是指「名目」成長率，而不是「實質」成長率，那麼他對AI榮景的質疑就有充分論據支持。

精華 FAQ

  • 他認為兩者都出現了過度樂觀的敘事：資金大量湧入、估值快速上升，但核心的實質成效卻未同步證明。這種落差讓他懷疑，當前AI熱潮可能重演當年的錯配資本問題。

  • TFP衡量在既定勞動與資本下，經濟還能產出多少成長；若AI真提升效率，TFP應先反映出來。但目前數據仍疲弱，顯示AI帶來的生產力增幅，可能還停留在預期而非現實。

  • 他警告市場可能把AI視為已被證實的成長引擎，卻忽略生產力數據尚未跟上。若投資只是推高名目數字而非實質產出，AI榮景就可能只是泡沫，並伴隨資本錯配風險。

人工智慧

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