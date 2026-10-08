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美股早盤／油價登105美元 股債齊跌 費半摔近2%

編譯陳苓／綜合外電
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美股8日早盤四大指數盡墨。（路透）
美股8日早盤四大指數盡墨。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

受中東局勢升溫推動油價飆漲、美債殖利率攀高影響，美股早盤全面走弱，科技與半導體族群承壓，市場並憂心AI資金動能降溫與Fed再升息。

油價飆漲，再次引爆股債市賣壓；科技股方面，儘管三星電子季度獲利，改寫科技公司的歷史新高，但相關類股走勢依舊疲弱，美股8日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數跌0.3%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌1.6%。

台積電ADR挫低0.4%，輝達挫1%。晶片股英特爾、邁威爾均走低2%。另外光通訊股Lumentum、Coherent也跌2%。

美國總統川普表示，他不想和伊朗達成終結戰爭的協議；同時據報美國準備對中東展開「大規模轟炸」，布蘭特油價大漲近5%，升破每桶105美元。美國10年期公債殖利率攀至5.32%，為2002年來新高，公債殖利率與價格呈反向走勢。

三星估計上季獲利將大增近八倍，台積電營收也跳升51%，但投資人憂慮AI投資熱能否持續；加上輝達（Nvidia，又稱英偉達）支持的資料中心業者Firmus Grid，傳出股票首次公開發行（IPO）未能吸引到足夠資金，顯示AI融資需求出現新的裂縫，也讓市場再添悲觀情緒。

油價居高不下，外界預料聯準會（Fed）將在12月再次升息。Fed理事沃勒指出，可能需要進一步升息，但時間點略有彈性。Fed將於本月15、16日召開會議。

個股方面，博通走跌1%，據報該公司與OpenAI共同研發客製化AI晶片，準備為此募資逾500億美元。

精華 FAQ

  • 美股8日早盤四大指數全數下跌，道瓊跌0.2%、史坦普500跌0.3%、那斯達克跌0.4%，費城半導體指數跌幅更深，達1.6%，顯示科技股賣壓明顯。

  • 川普談及中東局勢後，布蘭特油價大漲近5%並站上每桶105美元，美國10年期公債殖利率也升至5.32%的2002年高點，代表通膨與資金成本壓力同步升高。

  • 雖然三星與台積電獲利、營收亮眼，但市場擔心AI投資熱度難延續，且Firmus Grid IPO傳出募資不順；Fed理事沃勒又稱可能需再升息，使風險情緒進一步轉弱。

油價 美股 那斯達克

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