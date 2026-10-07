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聯準會公布9月會議紀要 10月可能不動 12月再升息

中央社紐約7日綜合外電報導
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圖為聯準會。(美聯社)
圖為聯準會。(美聯社)

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文章摘要整理：

聯準會9月會議紀要顯示，官員支持升息抗通膨，但對10月立即再升息並無迫切共識，較可能延至12月。

美國於9月進行3年多來的首次升息後，聯準會（Fed）今天公布9月的會議紀要，顯示決策官員不認為有迫切在10月的下次會議升息的必要。多位高層暗示12月再升息也不遲。

華爾街日報指出，會議紀要顯示官員一致支持9月升息，以因應持續的通膨壓力；部分官員認為，光是目前對物價上漲的展望，就足以構成升息理由。

多數官員在9月會議提交的利率預測中，都預估聯準會今年剩下的10月、12月最後兩次政策會議將再升息一次，只有少數幾名官員預測兩次會議都會升息。

但按聯準會公布的9月會議紀要，並未反映出決策官員已有明確計畫準備在10月再次升息。這樣的展望也與近期幾名重要決策官員的談話一致；他們暗示，進一步升息可以等到12月再進行。

CNBC財經新聞網報導，聯準會今天公布9月的政策會議紀要。內容顯示，為遏止已連續5年高於目標水準的通膨，決策官員普遍預期在今年底前還會再升息一次。

不過會議紀要並未具體點名升息時間點，僅表明在物價居高不下、就業市場維持穩定的背景下，今年內很可能迎來第2次升息。聯準會接下來將於10月28及12月9日分別舉行今年最後兩次利率決策會議。

而根據近期最新數據與決策官員的發言顯示，10月再度升息的機率不高。

聯準會錨定的通膨指標、8月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為3.4%，核心PCE則為3.0%。雖然兩者仍明顯高於2%的官方目標，但受益於部分計算權重的調整，實際數值已大幅低於市場預期；多位官員近期也陸續表態，指當前無須操之過急。

精華 FAQ

  • 紀要顯示，多數決策官員並不認為10月有迫切再升息的必要，整體語氣偏向觀望，並未提出明確的10月升息計畫。

  • 多數官員在9月的利率預測中，認為今年剩下的10月與12月會議合計還會再升息1次，少數人則預期兩次都可能升息。

  • 8月PCE年增率為3.4%、核心PCE為3.0%，仍高於2%目標，但已低於預期；加上就業穩定，官員認為可等待至12月再評估。

利率 聯準會 通膨

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