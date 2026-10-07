法拉利電動車奇醜無比？ 設計師艾夫出言捍衛：「實車比照片好看」

法拉利電動車Luce的外型飽受抨擊，設計師艾夫說，其實實車比照片好看。路透

AI摘要 文章摘要整理： 艾夫為法拉利電動車Luce的設計辯護，認為實車觀感優於照片；這款售價55萬歐元的新車雖遭外界批評，但被視為法拉利未來的重要一環。

前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）為法拉利首款電動車 廣受批評的設計辯護，他說，民眾親眼看到這款車時的反應，與只看照片時截然不同。

艾夫的LoveFrom工作室與法拉利共同設計Luce電動車，他7日在義大利 杜林舉行的Wave by Vento活動上表示：「你當然可以做出全新、與眾不同，卻很糟糕的東西。這非常容易。」「真正困難的是，做出一個全新而且與眾不同的東西，而它之所以新穎，是因為它確實更好。這就是我們努力想做到的事。」

曾任蘋果公司設計長的艾夫，與這場科技活動的贊助人、法拉利董事長艾爾康（John Elkann）一同登台，罕見回應售價55萬歐元（61.5萬美元）的Luce所遭遇的負面評價。這款電動車5月亮相後，遭到分析師與社群媒體評論者排山倒海的抨擊，有人甚至認為其外型像瞄準大眾市場的電動車。

Luce採四門、五人座設計，擁有較具工業感的線條、更大的車身比例，以及更簡潔的座艙，與法拉利過去以燃油跑車為核心的設計傳統明顯不同。

艾夫表示，Luce乍看下較陌生的外型，最終將透過實際的駕駛體驗，變得更為合理。他指出，人們看到照片與親眼看到實車時的反應差異非常明顯，但也坦言，設計師無法控制消費者最後是否喜歡完成品。

他說，LoveFrom與法拉利團隊過去五年一直共同開發這款車。

艾夫還表示，Luce保留實體控制鍵，讓駕駛不用低頭看就能操作，並立即獲得回饋。雙方團隊也研究如何讓啟動電動車的過程更有參與感，包括設計一把置於車內會改變自身顏色的鑰匙。他說：「它（Luce）不是未來本身，但它是法拉利未來的一部分。」