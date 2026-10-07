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花旗：台積電股價還有進一步上漲空間

編譯陳律安／綜合外電
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花旗預估，台積電股價還有進一步上漲空間。 路透
花旗預估，台積電股價還有進一步上漲空間。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

花旗認為台積電雖已大漲逾6成，但受AI需求、2奈米量產與客戶成長帶動，未來仍有上修獲利與股價續漲空間。

即使台積電今年來股價已大漲逾六成，花旗分析師預估，後市仍可能有進一步上漲空間。

花旗分析師馬利克（Atif Malik）7日在報告中寫道：「市場可能進行新一輪的台積電獲利預估上調。」

馬利克已調高台積電未來兩個會計年度的獲利預估。他在報告中特別凸顯兩大重點：首先，他預期台積電2027年業績再度將強勁成長。

馬利克表示：「在AI運算需求強勁、代理式AI可能帶來額外成長，以及CPO（共同封裝光學）帶動新一輪網路設備周期的加持下，我們預期台積電2027年營收年增幅將超過40%。」

他指出，隨2奈米製程在2027年全年貢獻營收，加上更多AI運算需求，自2026年下半年起轉向3奈米製程，並於2028年進一步採用2奈米與A16製程，預料市場將持續上調台積電獲利預估。由於晶圓代工供應吃緊，可望支撐需求持續成長，台積電未來幾年的資本支出，也可能在強勁營收展望帶動下進一步增加。

其次是，AI半導體市場規模明年可能倍增。馬利克表示：「考量台積電多數AI半導體客戶都預期成長加速，我們預估台積電AI相關營收明年可望接近倍增。」

他指出，台積電最大客戶輝達（NVIDIA）已預估自身接單量將倍增，2028年度營收將年增逾70%，主因仍是產品供不應求。超微（AMD）則預期，AI資料中心業務的年複合成長率將超過80%，博通（Broadcom）也預估2028年度AI半導體營收將接近倍增。

精華 FAQ

  • 花旗分析師指出，市場可能再度上調台積電獲利預估，加上AI運算需求強勁、製程升級與供應吃緊，將持續支撐營收與評價上修。

  • 花旗預期台積電2027年業績將再度強勁成長，營收年增幅可能超過40%，主因包括2奈米製程全年貢獻、更多AI需求與新一輪網通周期。

  • 花旗估計，隨著多數AI客戶成長加速，台積電AI相關營收明年可望接近倍增；輝達、AMD與博通的高成長預期也強化這個看法。

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