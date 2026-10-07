中國央行連23個月增持黃金 9月再加碼74萬盎司

中國央行截至今年9月底已連續23個月增持黃金，黃金儲備增至7,747萬盎司。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 中國央行9月再增持74萬盎司黃金，連續23個月加碼；同時受美元走強影響，國際金價回落，中國外匯存底也因資產價格變動而下滑。

中國央行 持續增持黃金。中國人民銀行7日公布數據，截至今年9月底，中國黃金儲備為7,747萬盎司，較8月底的7,673萬盎司增加74萬盎司，增持規模也高於8月的65萬盎司，已連續第23個月增加黃金儲備。

澎湃新聞報導，中國央行本輪增持黃金始於2024年11月，截至今年9月底，已連續23個月增持黃金。

另據路透報導，國際金價當天走低，受美元走強影響，現貨黃金一度下跌0.8%，至每盎司4,130.37美元（約新台幣13.17萬元）；美國黃金期貨則下跌0.7%，至4,157美元（約新台幣13.25萬元）。美元指數上漲0.3%，使以美元計價的貴金屬對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

報導指，投資人正等待美國聯準會9月會議紀要，以尋找政策制定者是否仍傾向進一步升息的線索。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，是否需要進一步升息，很大程度取決於推升通膨的因素是消退還是持續；堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）則表示，利率需要進一步上升，才能壓低通膨。

報導提到，儘管近期較疲弱的經濟數據降低市場對10月升息的預期，但根據芝商所FedWatch工具，交易員預估12月前升息的機率達88%。在高利率環境下，投資人通常較偏好可產生收益的資產，而非黃金。

外匯存底方面，澎湃新聞引述中國國家外匯管理局7日公布數據，截至今年9月底，中國外匯存底規模為3兆4,002.51億美元（約新台幣108.4兆元），較8月底的3兆4,383.25億美元減少380.74億美元（約新台幣1.2兆元），降幅1.11%。

中國外匯局表示，9月受全球總體經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格整體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。