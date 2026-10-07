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封黃仁勳為「AI教父」的艾夫斯 點名2027年5檔首選科技股

編譯湯淑君／綜合外電
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慧眼識輝達、Palantir等AI飆股的知名分析師艾夫斯，7日點名五檔2027年...
慧眼識輝達、Palantir等AI飆股的知名分析師艾夫斯，7日點名五檔2027年首選科技股，輝達再次入列。路透

AI摘要

文章摘要整理：

科技股多頭艾夫斯再度看好AI與雲端題材，點名5檔2027年前首選股，並強調4兆美元支出浪潮將持續推升相關企業。

美國科技股大多頭艾夫斯（Dan Ives）很早就慧眼識英雄，看準輝達（Nvidia）、Palantir等人工智慧（AI）股將爆紅，如今他又點名五檔科技股為2027年首選股票。

MarketWatch報導，前Wedbush證券科技股明星分析師艾夫斯7日在社群平台X上發文，點名下列五檔是「進入2027年」的首選科技股：輝達、微軟、Palantir、蘋果，以及網路資安軟體公司CrowdStrike。

艾夫斯寫道：「依我們之見，這波4兆美元支出巨浪未來數年力道之強、影響之廣，被投資人低估了。」

這份首選股票名單看來很熟悉，因為他在老東家Wedbush證券公司擔任科技股研究主管五年期間，就一直推薦這幾檔科技股。

2023年，艾夫斯宣告輝達執行長黃仁勳是「AI界的教父」，並稱呼Palantir是「AI界的梅西」，拿足球明星梅西（Lionel Messi）相提並論。

今年來，這五支股票中表現最強的是CrowdStrike，年初迄今已飆138%，反映AI模型威力強得引發憂慮。其他四支股票表現不一，蘋果股價今年來大漲22%，輝達漲幅更達到28%，但微軟和Plantir股價分別只漲9%和8%。

美國科技股和AI股今年走勢震盪，特斯拉（Tesla）今年來股價甚至挫跌15%。

艾夫斯今年協助成立Yorkville Ives，現職為這家商人銀行的合夥人暨高級常務董事。他點名推薦這五檔科技股時，美國「七大巨頭」科技股正重振雄風，扭轉今年來的頹勢。在這七支巨型股領漲下，標普500指數6日收盤再創新高，是8月13日以來首見；那斯達克綜合指數也連兩日收盤創新高。

「七大巨頭」股包括：Google母公司Alphabet、蘋果、亞馬遜、輝達、微軟、Meta和特斯拉。

艾夫斯上月推出封閉型基金「艾夫斯超級AI機會基金」（代碼 IVAI），投資目標鎖定後期籌資階段的未上市AI公司與AI基建公司。艾夫斯也擁有兩檔冠以其名的ETF：2025年推出的丹‧艾夫斯Wedbush AI革命ETF（IVES），以及今年登場的丹‧艾夫斯Wedbush AI電力與基建ETF。

精華 FAQ

  • 他點名的5檔科技股包括輝達、微軟、Palantir、蘋果，以及網路資安公司CrowdStrike，這份名單也延續他多年來對AI與大型科技股的看多立場。

  • 他認為未來數年將出現規模高達4兆美元的AI與相關基建支出浪潮，市場目前低估了這波投資對晶片、雲端、軟體與資安企業的長期帶動效果。

  • 今年以CrowdStrike表現最強，年初迄今飆升138%；蘋果漲22%、輝達漲28%，微軟與Palantir則各漲9%與8%，顯示個股走勢分歧但AI題材仍具吸引力。

黃仁勳 NVIDIA 微軟

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