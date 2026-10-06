派拉蒙完成1100億美元華納兄弟併購 打造好萊塢巨擘

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）6日完成1100億美元的華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）併購案。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 派拉蒙天舞完成1100億美元併購華納兄弟探索，整合多個影視與新聞品牌，並在和解法律爭議後於NYSE以SKYD交易。

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）今天完成1100億美元的華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）併購案，打造名為天舞（Skydance）的好萊塢 娛樂巨擘。

路透報導，這項交易將「不可能的任務」（Mission: Impossible）、「哈利波特 」（Harry Potter）和DC工作室（DC Studios）背後的片廠，以及哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國有線電視新聞網（CNN）、Paramount+和HBO Max等主要電視與串流網絡整合在一起，形成一家涵蓋電影、電視和新聞的龐大娛樂公司。

合併後的公司股票今天從那斯達克股票交易所（NASDAQ）轉至紐約證券交易所（NYSE）交易，股票代號為SKYD。

派拉蒙與美國多州組成的聯盟及好萊塢編劇工會達成和解後，排除了這起媒體史上最大規模併購案之一的主要法律障礙。

值此之際，好萊塢正面臨有線電視訂閱戶減少、爭奪串流觀眾成本高昂，以及工會持續針對就業機會與創意工作者權益施壓等問題。

派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）上周表示，選用Skydance這個名稱，是為了保留派拉蒙與華納兄弟兩家片廠各自的身分，而不是將兩者合併為一個新品牌。