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派拉蒙完成1100億美元華納兄弟併購 打造好萊塢巨擘

中央社洛杉磯6日綜合外電報導
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派拉蒙天舞（Paramount Skydance）6日完成1100億美元的華納兄...
派拉蒙天舞（Paramount Skydance）6日完成1100億美元的華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）併購案。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

派拉蒙天舞完成1100億美元併購華納兄弟探索，整合多個影視與新聞品牌，並在和解法律爭議後於NYSE以SKYD交易。

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）今天完成1100億美元的華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）併購案，打造名為天舞（Skydance）的好萊塢娛樂巨擘。

路透報導，這項交易將「不可能的任務」（Mission: Impossible）、「哈利波特」（Harry Potter）和DC工作室（DC Studios）背後的片廠，以及哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國有線電視新聞網（CNN）、Paramount+和HBO Max等主要電視與串流網絡整合在一起，形成一家涵蓋電影、電視和新聞的龐大娛樂公司。

合併後的公司股票今天從那斯達克股票交易所（NASDAQ）轉至紐約證券交易所（NYSE）交易，股票代號為SKYD。

派拉蒙與美國多州組成的聯盟及好萊塢編劇工會達成和解後，排除了這起媒體史上最大規模併購案之一的主要法律障礙。

值此之際，好萊塢正面臨有線電視訂閱戶減少、爭奪串流觀眾成本高昂，以及工會持續針對就業機會與創意工作者權益施壓等問題。

派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）上周表示，選用Skydance這個名稱，是為了保留派拉蒙與華納兄弟兩家片廠各自的身分，而不是將兩者合併為一個新品牌。

精華 FAQ

  • 派拉蒙天舞完成的是對華納兄弟探索公司的1100億美元併購案，交易規模龐大，讓雙方旗下重要電影、電視與串流資產正式整合，成為好萊塢重量級娛樂巨擘。

  • 併購後整合了《不可能的任務》、《哈利波特》與DC工作室等片廠資產，也納入CBS、CNN、Paramount+與HBO Max等電視和串流平台，形成跨電影、電視與新聞的龐大媒體版圖。

  • 派拉蒙先與美國多州聯盟及好萊塢編劇工會達成和解，化解主要法律障礙；完成後公司股票也從NASDAQ轉至NYSE交易，股票代號為SKYD。

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