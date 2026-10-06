我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉要投票給誰？選民用ChatGPT做功課

越來越多美國人利用投資獲利消費 年長者尤其明顯

7-Eleven退出印度市場 難敵當地對手競爭

中央社東京6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7-Eleven日本母公司6日表示，這家零售巨頭在印度所有便利商店已於9月關閉。...
7-Eleven日本母公司6日表示，這家零售巨頭在印度所有便利商店已於9月關閉。路透

AI摘要

文章摘要整理：

7-Eleven印度門市已於9月全數關閉，主加盟商信實集團結束31家店營運；7&I未否認競爭壓力，但表示仍會評估方案、續尋印度布局。

就在媒體報導7-Eleven難敵印度當地對手競爭同時，日本母公司今天表示，這家零售巨頭在印度所有便利商店已經於9月關閉。

法新社報導，全球最大連鎖超商7-Eleven母公司7&I控股公司（Seven & I Holdings）在聲明中表示：「我們證實，負責經營孟買（Mumbai）和普恩（Pune）7-Eleven門市的主加盟商信實集團（Reliance），已經於9月30日關閉全部31家門巿。」

發言人告訴法新社，在與信實零售公司（Reliance Retail）簽署授權協議後，該品牌於2021年10月在孟買開設第一家印度門市，隨後門市數量最多曾經達到約60家。

7&I控股公司對於關店原因不予置評。不過「日本經濟新聞」和「讀賣新聞」報導，該公司難敵在地零售業者激烈競爭。

7&I控股公司強調，長期而言並未放棄印度市場業務。

「我們仍期望服務印度消費者，期待透過評估多種方案，長遠推動當地市場布局。」

據報導，7-Eleven競爭對手羅森（LAWSON）超商計劃明年在印度開設第一家門市，並於2030年前拓展至約100家門巿。

精華 FAQ

  • 7-Eleven在印度的所有便利商店已於9月30日關閉，由主加盟商信實集團負責的31家門市全部停業，顯示其印度零售布局暫時告一段落。

  • 該品牌在與信實零售簽署授權協議後，於2021年10月在孟買開出第一家門市；之後店數最多曾擴張到約60家，後來逐步縮減。

  • 7&I控股公司未對關店原因多作評論，但強調長期並未放棄印度市場，仍希望服務當地消費者，並會評估多種方案推動未來布局。

零售業 日本 印度

上一則

美股早盤／史坦普、那指刷新盤中新高 NVIDIA再寫新猷

延伸閱讀

亞馬遜印州興建第四座機器人廠 搶吃印度購物配送大餅

亞馬遜印州興建第四座機器人廠 搶吃印度購物配送大餅
玩具反斗城2大主因年底退出日本 150家門市唐吉訶德接手

玩具反斗城2大主因年底退出日本 150家門市唐吉訶德接手
逛這家便利店要小心 稽查發現37%商品被多收錢

逛這家便利店要小心 稽查發現37%商品被多收錢
衛報調查：7-11、Circle K超收顧客費用 投訴153起

衛報調查：7-11、Circle K超收顧客費用 投訴153起

熱門新聞

黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez，見圖）現任輝達全球AI基礎設施成長副總裁。（取材自Nvidia）

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

2026-10-06 06:41
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業