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美股早盤／史坦普、那指刷新盤中新高 NVIDIA再寫新猷

編譯吳孟真／綜合外電
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美股6日早盤四大指數上漲，史坦普500指數和那斯達克指數再寫盤中新高。路透
美股6日早盤四大指數上漲，史坦普500指數和那斯達克指數再寫盤中新高。路透

AI摘要

文章摘要整理：

油價下跌與美債殖利率回落支撐美股早盤上揚，史坦普500與那指刷新盤中新高，NVIDIA續創高；同時多檔科技與能源股因合作消息出現明顯波動。

油價下跌、美債殖利率回落，以及主要科技股走高，帶動美股6日早盤上漲。道瓊工業指數上漲349點，或0.6%；史坦普500指數上漲0.7%，那斯達克指數攀升0.7%，雙雙刷新盤中新高。

費城半導體指數上漲1%，輝達（NVIDIA）揚升1.8%，繼續改寫盤中新高價，報243.37美元；台積電ADR下挫0.3%。聯電ADR跌2.3%。

超微（AMD）漲0.4%，與博通（Broadcom）漲1.2%。

美國10年期公債殖利率下跌5個基點至5.256%，30年期美債殖利率也降逾3個基點至5.625%。兩者5日盤中均攀升至2002年以來最高水準。

油價方面，布蘭特原油期貨下跌2%至每桶約98美元，美國西德州中級原油（WTI）期貨也下跌2%至每桶約87美元。

Alphabet宣布與Constellation Energy達成大型長期電力協議，激勵後者股價早盤暴漲12%，但拖累Alphabet下跌0.4%。

Google將採購890 MW核電相關新增電力，另簽署2,700 MW的供電協議，並將支持Constellation Energy逾43億美元的新投資。Constellation早盤勁揚15%。

應用材料公司（Applied Materials）6日宣布和英特爾合作，加速開發用於下一代電晶體、互連與先進封裝技術的晶片製造創新技術。消息傳出，Applied Material挫跌1.3%，英特爾漲0.3%。

精華 FAQ

  • 主要因油價下跌、美債殖利率回落，加上大型科技股走強，推升市場風險偏好。道瓊、史坦普500與那指同步上揚，其中後兩者都刷新盤中新高。

  • 費城半導體指數上漲1%，NVIDIA再漲1.8%並改寫盤中新高，報243.37美元。AMD與博通也走升，但台積電ADR與聯電ADR則小幅下跌。

  • Alphabet宣布與Constellation Energy簽長期電力協議，帶動Constellation早盤大漲，Alphabet則小跌；Applied Materials與英特爾合作消息公布後，Applied Materials下挫，英特爾小漲。

NVIDIA 美股 那斯達克

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