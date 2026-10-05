我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

俄羅斯傳肺鼠疫致命病例 美籲分享疫情訊息

美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1% Cerebras揚升

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
5日早盤四大指數漲跌互見。 (路透檔案照)
5日早盤四大指數漲跌互見。 (路透檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

美股早盤因歐洲債市與美國利率前景干擾走勢分歧，科技股相對撐盤，台積電ADR、輝達與Cerebras表現亮眼。

上周再寫新高的納斯達克指數續漲，但市場憂慮歐洲債市，股市尋找方向，5日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下挫0.3%，史坦普500指數上漲0.2%，那斯達克指數攀高0.5%，費城半導體指數挫低0.2%。

台積電ADR走升1%，上周末傳出台積電評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作。輝達也上揚1%。

個股方面，AI晶片新創公司Cerebras Systems大漲8%，主要是OpenAI執行長奧特曼重申，Cerebras是「密切合作夥伴」。

美國工程軟體業者PTC衝高35%，因法商施耐德電機（Schneider Electric）同意以約226億美元收購PTC。

美國10年期公債殖利率上揚近3個基點至5.303%，持續徘徊在多年高點，投資人靜候7日出爐的聯準會（Fed）的9月會議紀錄。芝商所FedWatch工具顯示，交易者如今估計，Fed本月按兵不動機率達80%，但預料12月可能升息。

法國政治僵局引發當地公債賣壓，西班牙總理桑傑士又在5日宣布提前大選，外界擔心賣壓恐擴及西國債市。匯市對此反應最大，歐元兌美元貶值0.4%。

精華 FAQ

  • 早盤走勢呈現漲跌互見，道瓊工業指數下挫0.3%，史坦普500指數上漲0.2%，那斯達克指數攀高0.5%，費城半導體指數則下跌0.2%。

  • 台積電ADR上漲1%，主因市場傳出評估與馬斯克超級晶圓廠Terafab合作；輝達也漲1%；Cerebras則因OpenAI執行長奧特曼重申其為密切合作夥伴而大漲8%。

  • 美國10年期公債殖利率升至5.303%，投資人等待7日公布的Fed9月會議紀錄；FedWatch顯示本月按兵不動機率約80%，但市場仍預期12月可能升息，歐洲債市壓力也影響風險情緒。

美股 那斯達克 奧特曼

上一則

全球石油供給緩衝「少得嚇人」重建庫存至少費時要兩年

延伸閱讀

美股早盤／通膨降溫 債券殖利率回落 四大指數齊升

美股早盤／通膨降溫 債券殖利率回落 四大指數齊升
通膨低於預期 美股尾盤卻變臉、那指獨紅

通膨低於預期 美股尾盤卻變臉、那指獨紅
美債殖利率衝24年高點後回落 美股終場翻紅 油價破百美元

美債殖利率衝24年高點後回落 美股終場翻紅 油價破百美元
美股早盤／4大指數齊跌 甲骨文數據中心計畫受挫跌5%

美股早盤／4大指數齊跌 甲骨文數據中心計畫受挫跌5%

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙