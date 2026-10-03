AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

AI代理吹起可愛風，有助於拉近民眾距離、降低社會大眾對AI的反感。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： AI公司不再只拚技術效能，轉而用可愛角色與虛擬人物包裝代理產品，藉此拉近距離、改善大眾對AI的負面印象並提升商業轉換。

除了技術效能外，人工智慧代理（AI agent）又多了一項評量指標：可不可愛。

Meta Platforms上月推出的AI代理「Muse」人氣爆紅，造型可愛的毛絨絨吉祥物Jolly功不可沒，坐在Muse聊天介面頂端，在處理查詢時以動畫呈現輸入字串。

其他公司紛紛跟進。也在上月推出的OpenAI的AI代理「Dots」，也提供毛絨絨的可愛角色任使用者挑選，包括青蛙Todd、數位寵物或客製化數位分身。SpaceX 的AI代理Grok Bot也提供一系列虛擬人物，供用戶挑選。

為何AI公司突吹起「可愛風」？因為企業正設法改變大眾對AI的負面觀感。

新創公司Manus AI發言人告訴MarketWatch：「我們想給人友善、親近日常生活的感覺，而不是覺得像是一種古板的工具。」Manus平台也設計了一群大眼AI虛擬人物，不僅五顏六色、形狀多樣，還能表達情緒。

投資公司Sfermion合夥人史丹渥說，傳統聊天機器人可能被視為加強版搜尋引擎，可愛的數位小夥伴則讓使用者覺得更親切，提供一種切入點，讓AI公司展示現實世界的實用功能，例如下單購物、訂票等。

史丹渥說：「突然間，能夠為使用者辦事，跟只能答覆提問相比，價值截然不同。那會朝促使民眾喜愛AI邁前一大步。」

產品可愛化，早已是經過時間驗證的產品行銷策略。

中國AI公司已用這種策略成功吸引使用者。例如，中國AI代理OpenClaw就以紅龍蝦作為官方標誌，在今年稍早掀起「養龍蝦」熱潮，吸引從學童到退休人士的各年齡層使用者。

研究只也發現，AI語音助理如亞馬遜的Alexa，可愛度若是提高，消費者下單購物機率隨之增加，也可能使民眾與AI聊天機器人和AI代理建立情感連結，進而擴大支出。

瑞德福大學行銷教授Alexis Yim參與的研究顯示，「可愛、吸引人的外觀」能活化腦部的獎賞系統，換句話說，購買可愛、平易近人的產品讓人有愉悅感。

在AI可能消滅人類的「末日論」大行其道之際，仿效皮克斯（Pixar）和迪士尼（Walt Disney）那種老少咸宜的設計，有助於降低社會大眾對AI的反感。