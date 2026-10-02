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AI協助家庭理財追高利 經濟學家：恐引爆銀行擠兌潮

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧(AI)的出現可能讓客戶集體流向利息收入更高的帳戶，對銀行來說將形成巨大...
人工智慧(AI)的出現可能讓客戶集體流向利息收入更高的帳戶，對銀行來說將形成巨大挑戰。路透

AI摘要

文章摘要整理：

經濟學家警告，AI代理若幫存戶自動轉往高利帳戶，可能加速資金外流，削弱銀行低成本存款基礎，甚至引發擠兌風險。

躺在戶頭裡的閒錢是銀行得以蓬勃發展的生財之道，存戶把現金放進支票帳戶(checking accounts)或存款帳戶(savings account)，幾年下來通常只能得到微薄利息。人工智慧(AI)的出現可能讓客戶集體流向利息收入更高的帳戶，對銀行來說將形成巨大挑戰。阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)在9月27日發表的分析報告中說，當一般家庭開始使用AI尋找收益更好的帳戶時，銀行恐將面臨擠兌潮(bank run)。

史洛克指出，如果每個家庭都使用人工智慧代理(AI agents)來讓存款收益獲得更好的回報，銀行恐將失去能夠用來大量放貸的低利存款，整個金融體系都將因此出現問題。

史洛克表示，Muse等AI代理很快就可以把消費者的資金轉到收益有3.3%到5%的存款帳戶，條件遠遠優於平均利息僅0.1%的支票帳戶。

聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)數據顯示，截至2026年第二季末，美國家庭支票帳戶與持有現金高達5.4兆。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)2日報導，從理論上看，這筆巨大資金從理論上看，可能開始在金融系統當中流動。

對於存戶來說，要確認自己是否獲得最佳收益，過程可能非常繁瑣。消費者消極被動則是商業銀行獲得支撐的重要力量。然而，越來越美國人轉向AI尋求理財建議，可能讓狀況出現轉變。

市場調查機構J.D Power今年7月對全國4000名成年人進行調查發現，約40%消費者表示曾向AI尋求個人理財方面的建議。

麻省理工學院(MIT)金融教授舒赫曼(Taha Choukhmane)參與一篇研究報告指出，遵循AI提供的財務建議可讓30歲以上成年人存下更多錢。

精華 FAQ

  • 因為AI能協助存戶快速找到更高收益的帳戶，讓原本停放在支票與存款帳戶中的低息資金外流。若大量資金同時轉移，銀行將失去重要的低成本存款來源，放貸能力也會受到衝擊。

  • 報導指出，像Muse這類AI代理可把資金轉到年利率約3.3%到5%的存款帳戶，相較之下，平均支票帳戶利息只有0.1%左右，兩者差距相當明顯，容易吸引存戶換地方放錢。

  • J.D. Power今年7月調查4000名成年人發現，約40%的消費者曾向AI尋求個人理財建議。研究也顯示，遵循AI財務建議有助於30歲以上成年人存下更多錢。

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