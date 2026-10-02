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美9月就業降溫 10月Fed無升息急迫性

就業降溫 四大指數普天同慶 特斯拉漲4% 希捷大跌

編譯吳孟真／綜合外電
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美股2日早盤四大指數齊揚。路透
美股2日早盤四大指數齊揚。路透

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文章摘要整理：

美國9月非農就業遠低預期，市場押注Fed暫不升息，推動殖利率下滑與美股走揚；同時特斯拉、輝達領漲，但希捷與威騰受競爭消息拖累。

美國就業報告意外疲弱，提高市場對聯準會（Fed）按兵不動的期待，美債殖利率應聲下挫。歐洲各國則據報考慮釋出戰略燃料儲備，布蘭特油價跌破每桶100美元，激勵美股2日早盤四大指數齊聲走高。

道瓊工業指數上漲322點或0.6%，標普500指數上漲0.8%。那斯達克綜合指數上漲1.3%。費城半導體指數揚升2.9%，台積電ADR上漲1.68%。

華爾街風險偏好回升，帶動科技股早盤走高。AMD早盤漲逾4%，英特爾漲4.8%。

美國9月非農就業報告顯示，就業人數僅比8月增加2.9萬人，遠低於預估，失業率則維持在4.1%。經濟學者認為，這預示Fed暫時沒有連續升息的急迫性。10年期美債殖利率大幅下降6基點至5.18%。

芝商所FedWatch工具顯示，市場目前預估Fed本月會議按兵不動的機率為86%，高於前一日的約76%。

布蘭特原油期貨2日盤中一度下跌約2.77%至每桶99.48美元；西德州中級原油期貨則重挫約3.61%，至每桶89.52美元。

個股方面，日本東芝（Toshiba）集團宣布計劃將資料中心用的傳統硬碟（HDD）產能擴大一倍後，希捷科技（Seagate Technology）早盤狂瀉12.6%，威騰電子（Western Digital）暴跌9%。

特斯拉早盤暴漲4.5%。該公司第3季交車輛達486,532輛電動車，優於分析師預估，反映核心業務趨於穩定。

輝達（NVIDIA）早盤勁揚2.8%。摩根士丹利（大摩）重新將輝達列為半導體股首選，看好其客戶群廣泛，以及GPU在AI代理領域的重要性。如今輝達改寫5月中旬的盤中高點，市值6兆美元在望。

精華 FAQ

  • 因新增就業僅2.9萬人，明顯低於預估，顯示勞動市場降溫，降低Fed短期再升息壓力，市場因此提高本月按兵不動的預期，帶動股市與債市同步反應。

  • 道瓊漲322點、標普500漲0.8%、那斯達克漲1.3%，費半指數更漲2.9%；10年期美債殖利率降至5.18%，布蘭特油價也跌破100美元，風險資產因而受惠。

  • 特斯拉因第3季交車486,532輛優於預期而大漲4.5%；輝達獲大摩重新列為半導體首選上漲2.8%；希捷與威騰則因東芝擴大HDD產能消息而重挫。

特斯拉 聯準會 英特爾

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