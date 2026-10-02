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美9月就業降溫 10月Fed無升息急迫性 美股期指漲逾400點

編譯任中原／綜合外電
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最新數據顯示，美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠不如市場預期的9萬人，失業率從...
最新數據顯示，美國9月非農就業僅新增2.9萬人，遠不如市場預期的9萬人，失業率從4.1%升至4.2%。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

美國9月就業明顯降溫，非農新增人數與薪資增幅皆不如預期，市場因而認為Fed10月底暫無連續升息急迫性。

美國9月就業降溫，非農業就業人數僅比8月增加2.9萬人，遠低於預估，8月就業人數也溫和下修。失業率稍稍上升，但主要是因為勞工就業意願提高所致，顯示勞動市場供給與需求雙雙改善。

經濟學者認為9月就業報告預示聯準會（Fed）10月底暫時沒有連續升息的急迫性。10年期美債殖利率大幅下降6基點，為5.18%。美股道瓊指期盤前漲逾400點或0.9%。

9月非農業就業人數增量比預估的增加9萬人遠遜；7、8兩月人數也共下修6萬人，其中8月下修2.9萬人，7月下修3.1萬人。7-9月就業移動平均數為每月增加5.1萬人，與6-8月人數相同。

9月民間部門就業增加4.6萬人，遠低於預估的8.1萬人，也低於8月時的8.9萬人增量。製造業增加9千人，比預估的1萬人略低，也低於8月時的1.5萬人增量。政府部門就業人數則減少。

平均時薪僅比8月提高0.1%，低於預估及8月時0.3%升幅；比去年同期上升3.0%，低於預估及8月時的3.1%增幅，且是5年來最小升幅。平均每周工時為34.4小時，與8月持平，但高於預估的34.3小時。

失業率回升0.1個百分點，為4.2%，高於預估及8月時4.1%。勞動參與率大幅上升0.2個百分點，為61.8%，也高於預估的61.6%，且是連續第2個月明顯回升，這表示勞動力供給持續回升，勞動市場吃緊程度減緩，而失業率回升反而是健康現象，有助於壓低工資升幅，使工資─物價上升漩渦的風險下降。另外就業不足率降低0.1個百分點，為7.6%，顯示專職就業人數增加。

經濟學者指出，9月就業降溫，薪資升幅偏低，使通膨升高的風險減輕，加上11月將舉行國會期中選舉，時機敏感，因此Fed可能不急於在10月底再度升息。

精華 FAQ

  • 9月非農業就業人數僅增加2.9萬人，遠低於預估的9萬人，且7、8月數據合計再下修6萬人，顯示勞動市場明顯轉弱。

  • 失業率升至4.2%主要因勞動參與率回升到61.8%，代表更多人投入找工作，勞動供給改善，有助緩和薪資壓力與通膨風險。

  • 因就業與薪資都顯示降溫，經濟學者認為Fed暫時沒有連續升息的急迫性，帶動美債殖利率下滑，並推升美股期指走高。

美股 聯準會 道瓊

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