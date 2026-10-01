法國公債利差驟升 投資人擔憂「歐債危機2.0」

全球公債最近賣壓愈演愈烈，法國公債市場尤其烏雲罩頂，令人憂慮「歐債危機2.0」蠢蠢欲爆。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 全球公債賣壓升溫下，法國公債利差急擴，市場憂心「歐債危機2.0」重演；分析師稱法國財政體質脆弱，非歐元區歐洲股市反而較具優勢。

全球公債最近賣壓愈演愈烈，法國公債市場尤其烏雲罩頂，已有投資人憂慮「歐債危機2.0」蠢蠢欲爆。

在賣壓持續沖刷下，法國政府公債與德國 公債之間的利差持續擴大，上一回利差急遽升高若此，是在2011年和2012年，也就是歐元區債務危機最嚴峻的時期。已有投資人對歐債危機是否捲土重來議論紛紛，只是這次震央在法國，而不是希臘。

法國和美國一樣，也面對政府債台高築問題；但一大不同點是，法國的債務負擔遠比美國來得重。在美國，稅收占國內生產毛額（GDP）比率為25.2%，是主要已開發經濟體中最低的，在英國達到35.3%，在法國更高達43.9%。

若決心處理赤字問題，美國政治人物大可加稅。但加稅在法國可謂難上加難，國會議員難以說服選民，尤其明年大選在即，更不可能嘗試。

有充分理由認為，法國如今是歐洲「最弱的環節」。Stonex Financial分析師德魯亞指出，法國此刻已完全符合傳統上重大「債務危機」的六要件：

一、政府債務累累；

二、債主以外國人居多，政府不可能強迫他們擴大買債；

三、債務以非政府所能發行的貨幣計價；

四、稅收成長趕不上融資成本增加速度；

五、稅收成長趕不上政府支出擴增速度；

六、缺乏削減支出或提高政府稅收的可信方案。

基於以上原因，德魯亞認為，與法國相比，不屬於歐元區的歐洲股市，例如英國、瑞士和北歐諸國，表現可望相對出色。