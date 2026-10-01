美債殖利率升勢可能踩煞車嗎？緊盯周五美國就業報告

賣壓席捲全球公債市場，美國長期公債殖利率持續攀高，基準的10年期美債殖利率已升破5.3%，30年期殖利率躍上5.65%，是20多年來僅見高點。路透

AI摘要 文章摘要整理： 全球公債遭賣壓，美債殖利率衝上多年高點，市場關注美伊衝突、油價與通膨壓力，但真正可能扭轉走勢的關鍵，可能是周五美國非農就業數據轉弱。

賣壓席捲全球公債市場，美國長期公債殖利率 持續攀高，基準的10年期美債殖利率已升破5.3%，30年期殖利率躍上5.65%，是20多年來僅見高點。如何才能讓這波殖利率升勢踩煞車？

彭博資訊報導，美伊衝突和油價 上漲，仍是不確定性的主要來源。隨著能源價格持續攀升，可能推升通膨、強化聯準會（Fed）進一步升息展望。

摩根大通資產管理公司基金經理人韋傑說：「下列理由若有一項發生，就可能止住債市賣壓：美伊衝突迅速化解，經濟硬數據放緩驅動股價大跌，或企業盈餘下滑和調降財測。」

基於伊朗戰爭不見即將終結的跡象，美企獲利也依然強勁，目前看來，唯一能止住美債殖利率升勢的發展，只剩經濟硬數據不如預期了。

被問到何事發生才會打斷美債殖利率升勢時，Bannockburn Global Forex分析師錢德勒表示，由於美國經濟出奇的強，是近來推升美債殖利率的一股重要力量，他認為，倘若美國經濟數據意外不如預期，就可能扭轉美債頹勢。債券價格與殖利率呈反向關係。

這正是為什麼，2日（周五）公布的美國9月非農就業報告格外重要。如果最新數據令人失望，就有可能讓美債跌勢戛然而止，殖利率升勢驟停。經濟學家預測，9月非農就業人口可能增加8.4萬人，失業率持平在4.1%。