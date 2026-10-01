我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進十一發文大翻車 被發現是AI代筆後急刪

杜拜航空副機師受激進思想灌輸 大喊「殺了我」

債券天王：美股如「空心樹」 隨時可能折斷

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「債券天王」之稱的岡雷克。(路透)
有「債券天王」之稱的岡雷克。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

「債券天王」岡雷克指出，美股雖接近高點，但漲勢過度集中、內部結構脆弱，像一棵外表完整卻已中空的樹，隨時可能折斷。

有「債券天王」之稱的岡雷克（Jeffrey Gundlach）再次對美股示警，指出市場漲勢僅限少數業者，美股有如即將折斷的空心樹。

雙線資本公司執行長岡雷克，接受羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）訪問時，提到他家附近的百年銀楓樹，最近樹幹斷裂，差點砸中煙囪。這時他才發現一年前看來狀況不錯的老樹，其實樹幹完全中空，瀕臨徹底凋零。「這讓我想到，今日的市場正是如此。」

岡雷克表示，雖然史坦普500指數逼近空前高點，參與漲勢的企業愈來愈少，市場廣度（breadth）極差。他說，史坦普500多處腐壞，但外表還看不出來，要等到樹幹斷落，才會看到市場內部中空，一如那棵大樹。

研究顯示，史坦普500成分股中，八成個股較52周高點至少回檔10%，符合技術分析的「修正」定義，另有39%較高點低了39%，意味落入熊市。

岡雷克看法較悲觀，9月中旬才說，下一次美國經濟衰退可能引發債務危機，推升美國長天期公債殖利率大幅走高。這代表將打破數十年來認為債券在經濟混沌時總能扮演避風港的傳統觀念。他還對AI交易發出警訊，表示他想要遠離這數十年來最熱門的投資主題。

精華 FAQ

  • 他認為指數看似強勢，實際上只有少數股票撐盤，多數成分股表現已明顯轉弱，市場廣度很差，內部結構像樹幹中空一樣脆弱。

  • 研究顯示，史坦普500成分股中有8成個股較52周高點回檔至少10%，符合修正；另有39%較高點低39%，已落入熊市區間。

  • 他先前表示，若美國經濟再度衰退，可能引發債務危機並推高長天期公債殖利率，也警告AI交易過熱，認為應避免追逐這個熱門主題。

史坦普500 債券 美股

上一則

投資大亨分析債券殖利率飆升之際如何保護財富

下一則

美債殖利率升勢可能踩煞車嗎？緊盯周五美國就業報告

延伸閱讀

債券天王：美下波衰退將引爆債務危機 曝投資組合全抽離AI

債券天王：美下波衰退將引爆債務危機 曝投資組合全抽離AI
大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅
美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線

美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線
晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）

中國黃金進口上千噸 創歷史新高

2026-09-24 14:43

超人氣

更多 >
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛
華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘