投資大亨分析債券殖利率飆升之際如何保護財富

資產管理公司貝萊德全球固定收益投資長芮德（Rick Rieder）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國長天期國債殖利率升破5%後，多家資產管理人看好債券收益機會，但達里歐仍提醒財政與利率風險，主張轉向黃金與比特幣。

美國長年期國債利率 " rel="172550">殖利率 突破5%，就連不是債券 買家的民眾都覺得利率非常誘人，資產管理公司貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長芮德(Rick Rieder)日前接受華爾街日報訪問時說，歷史趨勢都是站在債勸投資者這邊，現在許多人開始意識到，十年期國債殖利率一旦超過5%往往就能賺錢，因此他已開始把某些長年期債券納入投資組合。

投資策略向來相對謹慎的全球資產管理機構品浩(PIMCO)投資長艾達信(Dan Ivascyn)，現在也把高殖利率的債券視為機會。

艾達信接受華爾街日報訪問時說，已經看到跡象顯示高殖利率導致美國經濟放緩，但由於人工智慧(AI)公司繼續投資，有些購屋族已經鎖定較低房貸利率，美國經濟仍有可能避免衰退。

他表示，投資人可以利用目前殖利率打造出收益率高達6%或7%的高品質投資組合。

資產管理公司TCW固定收益首席投資長惠倫(Bryan Whalen)指出，伊朗戰爭終究會結束，債務高度集中於對利率較不敏感的超大規模AI業者手中，債券持有人耐心等待將能獲得回報。

避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)則說，財政赤字擴大與殖利率持續上升，對全球經濟帶來打擊，與其在目前這個水平買入債券，不如專注於對利率較不敏感的投資。

達里歐最近在一篇LinkedIn貼文寫道，把10%至15%資金配置於黃金，然後再配置一些比特幣，可能是值得的。