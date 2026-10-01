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投資大亨分析債券殖利率飆升之際如何保護財富

記者顏伶如／即時報導
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資產管理公司貝萊德全球固定收益投資長芮德（Rick Rieder）。（美聯社）
資產管理公司貝萊德全球固定收益投資長芮德（Rick Rieder）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國長天期國債殖利率升破5%後，多家資產管理人看好債券收益機會，但達里歐仍提醒財政與利率風險，主張轉向黃金與比特幣。

美國長年期國債利率" rel="172550">殖利率突破5%，就連不是債券買家的民眾都覺得利率非常誘人，資產管理公司貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長芮德(Rick Rieder)日前接受華爾街日報訪問時說，歷史趨勢都是站在債勸投資者這邊，現在許多人開始意識到，十年期國債殖利率一旦超過5%往往就能賺錢，因此他已開始把某些長年期債券納入投資組合。

投資策略向來相對謹慎的全球資產管理機構品浩(PIMCO)投資長艾達信(Dan Ivascyn)，現在也把高殖利率的債券視為機會。

艾達信接受華爾街日報訪問時說，已經看到跡象顯示高殖利率導致美國經濟放緩，但由於人工智慧(AI)公司繼續投資，有些購屋族已經鎖定較低房貸利率，美國經濟仍有可能避免衰退。

他表示，投資人可以利用目前殖利率打造出收益率高達6%或7%的高品質投資組合。

資產管理公司TCW固定收益首席投資長惠倫(Bryan Whalen)指出，伊朗戰爭終究會結束，債務高度集中於對利率較不敏感的超大規模AI業者手中，債券持有人耐心等待將能獲得回報。

避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)則說，財政赤字擴大與殖利率持續上升，對全球經濟帶來打擊，與其在目前這個水平買入債券，不如專注於對利率較不敏感的投資。

達里歐最近在一篇LinkedIn貼文寫道，把10%至15%資金配置於黃金，然後再配置一些比特幣，可能是值得的。

精華 FAQ

  • 因為美國長年期國債殖利率已突破5%，在歷史上常代表較具吸引力的進場點；貝萊德與PIMCO都認為，高殖利率可為投資組合帶來穩定且不錯的回報。

  • PIMCO投資長艾達信認為，高殖利率正在壓抑美國經濟，但AI投資與部分房貸鎖定效應仍可能支撐景氣，因此投資人可趁機建立收益率達6%或7%的高品質組合。

  • 達里歐認為財政赤字擴大與殖利率續升將衝擊全球經濟，不建議在現階段重押債券；他反而主張將10%到15%資金配置黃金，並再納入部分比特幣。

殖利率 債券 利率

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