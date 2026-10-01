我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：上周與習近平會晤時 曾討論黎智英案

排除美國出生 波士頓移民培訓補助575元 吳弭挨批

美國長債殖利率為何節節攀升？克魯曼：有近因與背景因素

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國長債殖利率近期急升，主因是川普拒絕伊朗止戰提案後油價再漲，通膨壓力使市場預期Fed高利率將維持更久。

三周前，美國財政部長貝森特干預匯市拉抬日圓後，向市場宣告「現在我是莊家」，有膽就來對賭。然後他買回美國30年期公債，試圖藉此壓低長債殖利率。但現在，美國長債殖利率持續飆升，30年期殖利率衝上5.67%，是達康泡沫爆破以來僅見的高檔。

為什麼美債殖利率近來迭創新高，連貝森特也莫可奈何？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，人工智慧（AI）投資榮景，為公債殖利率最近勁揚推波助瀾，但這是背景因素。引爆殖利率飆升的近因，則是美國總統川普回絕伊朗止戰提案，導致先前大幅回落的原油價格再度勁揚。

但最近趁夜夜經由較小船隻從荷莫茲海峽運出的石油數量可觀，為何油價依然居高不下？克魯曼說，這是因為，運出的石油必須轉移到大型油輪後，才能運往歐洲和亞洲市場。全球約15%的大型油輪，此刻都停靠在阿曼海岸等著裝載原油，造成運能緊繃。

重點是，油價仍盤旋在高檔，而精煉油品（特別是柴油）依然接近歷史高峰價位，通膨也仍然居高不下。這意味美國聯準會（Fed）勢必得把短期利率維持在高檔，這種預期逐漸反映在長債殖利率上。貝森特因而遭債市修理。

然而，真相是，即使在最佳情況下，貝森特或許也無法讓市場利率降下來。只要川普自以為能在伊朗戰爭反敗為勝，就更是如此。貝森特預言伊朗經濟即將崩潰，或許兩周內就會發生。他表示，封鎖伊朗石油出口必重創伊朗經濟，此話沒錯；但他據此推論伊朗很快就會與美國敲定協議，讓川普能宣稱勝利，這種看法的可信度，就像他自誇能馴服債市一樣。

精華 FAQ

  • 文章指出，殖利率上升的近因是伊朗戰事升溫帶動油價與柴油價居高不下，市場因此預期通膨難降，Fed將維持高利率更久，長債殖利率也被推高。

  • 他認為AI投資榮景是背景因素，會讓資金與景氣預期偏熱；但真正引爆最近殖利率飆升的，是川普拒絕伊朗止戰提案後，原油價格再次急漲。

  • 因為這些石油多先由小船運出，再轉裝到大型油輪後才能送往歐亞市場，導致大型油輪供給緊繃，約15%的大型油輪停靠阿曼海岸等待裝載。

殖利率 克魯曼 貝森特

上一則

美股早盤／4大指數齊揚 AI股帶動10月開局走高

延伸閱讀

全球長債殖利率升太快 哪裡會先出事？華爾街緊盯風險

全球長債殖利率升太快 哪裡會先出事？華爾街緊盯風險
全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單
賣壓止不住 美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了

賣壓止不住 美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了
「完美風暴」來襲 美國公債殖利率飆上近20年來最高

「完美風暴」來襲 美國公債殖利率飆上近20年來最高

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛