美國長債殖利率為何節節攀升？克魯曼：有近因與背景因素

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國長債殖利率近期急升，主因是川普拒絕伊朗止戰提案後油價再漲，通膨壓力使市場預期Fed高利率將維持更久。

三周前，美國財政部長貝森特 干預匯市拉抬日圓後，向市場宣告「現在我是莊家」，有膽就來對賭。然後他買回美國30年期公債，試圖藉此壓低長債殖利率 。但現在，美國長債殖利率持續飆升，30年期殖利率衝上5.67%，是達康泡沫爆破以來僅見的高檔。

為什麼美債殖利率近來迭創新高，連貝森特也莫可奈何？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 指出，人工智慧（AI）投資榮景，為公債殖利率最近勁揚推波助瀾，但這是背景因素。引爆殖利率飆升的近因，則是美國總統川普回絕伊朗止戰提案，導致先前大幅回落的原油價格再度勁揚。

但最近趁夜夜經由較小船隻從荷莫茲海峽運出的石油數量可觀，為何油價依然居高不下？克魯曼說，這是因為，運出的石油必須轉移到大型油輪後，才能運往歐洲和亞洲市場。全球約15%的大型油輪，此刻都停靠在阿曼海岸等著裝載原油，造成運能緊繃。

重點是，油價仍盤旋在高檔，而精煉油品（特別是柴油）依然接近歷史高峰價位，通膨也仍然居高不下。這意味美國聯準會（Fed）勢必得把短期利率維持在高檔，這種預期逐漸反映在長債殖利率上。貝森特因而遭債市修理。

然而，真相是，即使在最佳情況下，貝森特或許也無法讓市場利率降下來。只要川普自以為能在伊朗戰爭反敗為勝，就更是如此。貝森特預言伊朗經濟即將崩潰，或許兩周內就會發生。他表示，封鎖伊朗石油出口必重創伊朗經濟，此話沒錯；但他據此推論伊朗很快就會與美國敲定協議，讓川普能宣稱勝利，這種看法的可信度，就像他自誇能馴服債市一樣。