美股早盤／4大指數齊揚 AI股帶動10月開局走高
儘管美債殖利率升至高檔，美股1日早盤仍在AI股帶動下全面上漲，輝達、博通與Alphabet表現強勢，美光則因利潤率疑慮回落。
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儘管美債殖利率升至高檔，美股1日早盤仍在AI股帶動下全面上漲，輝達、博通與Alphabet表現強勢，美光則因利潤率疑慮回落。
儘管美國公債殖利率飆高，美股四大指數1日早盤均上漲，投資人持續買進AI相關類股，為新一個交易月揭開序幕。台積電ADR微漲0.04%。
道瓊工業指數上漲195點，漲幅0.38%，史坦普500指數上漲0.34%，那斯達克指數上漲0.54%。費城半導體指數上漲0.55%
美光雖然才剛公布極為亮眼的財報，上季營收成長至四倍。但股價早盤先小漲後轉為下跌1%。彭博新聞9月30日報導，美光目前的利潤率高達87%，但公司計畫提高員工薪資，這將壓縮華爾街原先預期的利潤率。
輝達（NVIDIA，又稱英偉達）和博通（Broadcom）則是在早盤走高，分別上漲0.15%、0.81%。美光股價今年截至周三收盤，已經上漲270%。
Google公布最新的Gemini模型，母公司Alphabet股價早盤上漲1.57%，提振市場多頭情緒。
9月間，科技股引領大盤走勢，當時基準指數中的多數股票下跌。10月開局早盤此一模式仍然延續，大多數科技業以外的股票走弱或持平。
儘管投資人最關注的兩大問題，石油價格和利率的問題依然存在，市場仍以上漲開啟10月的交易。美國10年期公債殖利率周三升至接近2002年以來未見的水準，30年期公債殖利率也達到類似水準。前者上升1個基點，至 5.298%；後者則升至 5.64%。
主要因投資人持續買進AI相關類股，帶動四大指數開高走高；即使美國公債殖利率飆高，市場仍以科技股的強勢表現作為多頭支撐。 輝達早盤上漲0.15%，博通上漲0.81%，Alphabet因Gemini模型消息大漲1.57%；這些個股走強，成為推升那斯達克與費半指數的主要動能。 美光雖公布營收成長至4倍、毛利率高達87%，但市場擔心公司計畫提高員工薪資會壓縮未來利潤率，因此股價早盤由小漲轉為下跌1%。
精華 FAQ
主要因投資人持續買進AI相關類股，帶動四大指數開高走高；即使美國公債殖利率飆高，市場仍以科技股的強勢表現作為多頭支撐。
輝達早盤上漲0.15%，博通上漲0.81%，Alphabet因Gemini模型消息大漲1.57%；這些個股走強，成為推升那斯達克與費半指數的主要動能。
美光雖公布營收成長至4倍、毛利率高達87%，但市場擔心公司計畫提高員工薪資會壓縮未來利潤率，因此股價早盤由小漲轉為下跌1%。
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