美股早盤／通膨降溫 債券殖利率回落 四大指數齊升

美國上月通膨降溫，市場認為Fed在10月會議可望按兵不動，激勵美股30日早盤四大指數齊揚。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國最新通膨與就業數據出爐後，市場解讀Fed10月升息機率下降，推動美債殖利率回落並激勵美股早盤上揚。

美國最新經濟數據顯示，上月通膨 降溫，市場認為聯準會（Fed）在10月會議可望按兵不動的機率升高，帶動美債殖利率 走低，並激勵美股 30日早盤四大指數上揚。

道瓊工業指數上漲39點或0.1%，史坦普500指數上漲0.4%。那斯達克綜合指數上漲0.6%。費城半導體指數揚升0.5%，台積電ADR逆勢開低，小跌0.1%。

美國8月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.4%，低於7月的3.7%，增幅也比預期和緩。剔除食品與能源的核心PCE年增3%，低於前月的3.3%，也低於經濟學家預期。PCE物價指數是Fed青睞的通膨指標。

當局也公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率，經季節調整後的終值從1.5%上修至2.2%。同在今日出爐的ADP就業報告則顯示，9月民間企業新增9萬個就業職位，遠優於經濟學家預估的6.8萬個。

美國10年期公債殖利率回落至5.23%，30年期美債殖利率也從2002年6月以來未見的高點拉回。

市場對Fed升息的預期也略為降溫。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估Fed下月升息1碼的機率為47%，低於前一日的51%。儘管通膨數據溫和，交易員仍預期Fed將在12月再度升息。

個股方面，美光（Micron）早盤領漲科技股，在盤後公布財報前上漲1%。輝達（NVIDIA）與Alphabet股價也走高，上漲1.4%。

Robinhood宣布推出新AI代理交易工具，並延長周末交易時段，股價早盤下挫2.2%。