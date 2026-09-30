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美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

編譯湯淑君／綜合外電
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華爾街資深策略師畢安科自2020年起一直看跌美債，但眼看本周美國10年期公債殖利...
華爾街資深策略師畢安科自2020年起一直看跌美債，但眼看本周美國10年期公債殖利率躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

資深策略師Jim Bianco在10年期美債殖利率升至5.25%後，首次自疫情以來轉看多美債，認為通膨與財政疑慮已反映在價格中。

美國公債殖利率近來節節升高，令投資人憂心忡忡。華爾街一位資深策略師自2020年起就看跌美債，但眼看美國10年期公債殖利率本周躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。

華爾街知名市場評論家畢安科（Jim Bianco）本周受訪時表示，這是他自新冠疫情爆發以來，首次看多美國公債後市。他表示，本周基準的10年期美債殖利率觸及5.25%的近20年高點，促使他改變看法。

畢安科認為，目前看空美國公債的理由，包括通膨、赤字展望不佳和美國債台高築，都於理有據。但這位Bianco Research創辦人暨總裁指出，這些顧慮「大致都已反映在價格上了」。債券價格與殖利率呈反向關係。

他說：「我沒聰明到判定5.25%就是頂點，但離那不遠了。」

MarketWatch報導，美國公債價格未來是漲是跌，可能取決於市場預期聯準會（Fed）10月26日至27日會不會進一步升息。在紐約聯準銀行總裁威廉斯發表「鴿派」色彩較濃的談話後，市場預測10月升息機率已下滑，從周一約70%降到低於50%。

畢安科認為，Fed目前陷入兩難處境：「10月提高利率，可能觸怒總統（川普）；但10月不升息，卻又會惹火債市。」

畢安科說，無論10月升息與否，5.25%的殖利率都提供吸引人的報酬，足以局部抵銷損失。據他估算，10年期美債殖利率必須衝上6%，才會讓他開始賠錢。

他指出，美國抗通膨債券（TIPS）價格反映市場推測五年後通膨預期將低於目前的水準，這讓他有信心押寶美債價格將止跌回升。他強調，貨物通膨確實是個問題，但5.25%的殖利率足以彌補投資人因持有10年期美債而承受的風險。

畢安科說，美國債市此刻遭遇的一大問題是，過去近15年來，利率被人為壓抑得異常的低。他說：「那些殖利率不正常，可謂異數。」而5%上下的水準，其實更接近歷史標準。

他認為，在利率被人為壓低的「金融壓抑」時代，投資人對股票和債券報酬率的看法受到扭曲，例如對美股標普500指數年報酬率20%習以為常。但畢安科認為，更務實、持久的預期大約是：4%的現金收益率、5%的債券殖利率，以及6%的股票漲幅。

畢安科說，在通膨率約3%時，能賺得5.25%的收益率，對投資人相當划算。不該再奢望自己的投資每兩年就漲一倍。他評估，經風險調整後，此刻美國公債是比美股更好的投資。

精華 FAQ

  • 他認為10年期美債殖利率升到5.25%後，債市已把通膨、赤字與高債務等悲觀因素大致反映完畢，因此現階段報酬開始具吸引力。

  • 在紐約聯準銀行總裁威廉斯發表較鴿派談話後，市場對10月升息的預期下滑，機率從周一約70%降到低於50%，也影響債市走勢。

  • 他認為5.25%的殖利率足以補償持有10年期美債的風險，且就算Fed再升息也未必改變整體吸引力，估算要到6%才可能讓他開始虧損。

殖利率 聯準會 華爾街

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