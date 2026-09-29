我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國9月消費者信心指數 顯著走低

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

美國9月消費者信心指數 顯著走低

新華社紐約9月29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國 9 月消費者信心指數連續第三個月走低。（美聯社）
美國 9 月消費者信心指數連續第三個月走低。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

受聯準會升息、地緣政治緊張與燃油成本攀升影響，美國9月消費者信心指數連續第3個月下滑至81.9，現況與預期分項同時惡化。

美國研究機構「諮商會」（The Conference Board，或譯世界大型企業聯合會）29 日發布的初步調查結果顯示，受到美國聯邦準備理事會（聯準會/Fed）升息與地緣政治緊張打壓，美國 9 月消費者信心指數連續第三個月環比（比上月）走低，降至 81.9，低於 8 月向上或向下修正後的 88.6，創下 2014 年 4 月以來的最低水準。

數據顯示，在該指數的組成部分中，9 月消費者對當前商業與就業市場條件的現況評估指數顯著回落 7.9，降至 109.3。反映短期收入前景、商業與就業市場環境的消費者預期指數則下降 5.9，來到 63.6。

諮商會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）表示，在前兩個月溫和走弱之後，消費者信心指數在 9 月顯著惡化。當前狀況指數大幅走低，而預期指數則進一步回落至負面區間。

彼得森指出，消費者對當前商業狀況的評估自 2024 年 9 月以來首次轉為負面。儘管仍處於正面區間，消費者對當前就業市場的看法也出現惡化。消費者預期未來 6 個月商業狀況與就業市場均將走弱。雖然消費者仍預計家庭收入會增加，但幅度已不如前幾個月。

消費者在調查中提交的意見顯示，當月影響經濟表現的多為消極因素。提及物價、商品與服務高成本，尤其是汽柴油價格的次數達到新高，反映出當月燃油成本的大幅攀升。關於戰爭與衝突的討論雖然回落，但仍處於高檔。消費者亦頻繁提及政治、貿易與就業等議題。

調查顯示，消費者對未來 12 個月通膨預期的平均值與中位數均上升 0.3 個百分點，分別達到 6.1% 與 5.1%。有 68.4% 的消費者預期未來 12 個月利率會進一步走升，比率上升 5.2 個百分點。消費者對家庭當前財務狀況的評價轉趨負面，認為家庭財務狀況「糟糕」的比例超過「良好」，這是 4 年前設置該調查問題以來第二次出現此狀況。

本次消費者信心調查係基於線上樣本進行，9 月份初步調查時間為 9 月 1 日至 23 日。

精華 FAQ

  • 主要因聯準會持續升息、地緣政治緊張，以及汽柴油等生活成本上升，讓消費者對經濟、就業與家庭財務前景更加悲觀。

  • 現況評估指數降至109.3，預期指數降至63.6，兩者都明顯下滑；其中預期指數更跌入負面區間，顯示民眾對未來6個月看法轉弱。

  • 受物價與燃油成本影響，未來12個月通膨預期上升至平均6.1%、中位數5.1%；同時有68.4%消費者預期利率還會再升。

聯準會 消費者信心指數

上一則

上任滿月 蘋果CEO特納斯對公司進行這些改革

延伸閱讀

9月消費者信心指數下跌近4點 4個月來最低水準

9月消費者信心指數下跌近4點 4個月來最低水準
美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢
國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌
美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏