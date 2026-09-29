美國9月消費者信心指數 顯著走低

美國 9 月消費者信心指數連續第三個月走低。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 受聯準會升息、地緣政治緊張與燃油成本攀升影響，美國9月消費者信心指數連續第3個月下滑至81.9，現況與預期分項同時惡化。

美國研究機構「諮商會」（The Conference Board，或譯世界大型企業聯合會）29 日發布的初步調查結果顯示，受到美國聯邦準備理事會（聯準會 /Fed）升息與地緣政治緊張打壓，美國 9 月消費者信心指數 連續第三個月環比（比上月）走低，降至 81.9，低於 8 月向上或向下修正後的 88.6，創下 2014 年 4 月以來的最低水準。

數據顯示，在該指數的組成部分中，9 月消費者對當前商業與就業市場條件的現況評估指數顯著回落 7.9，降至 109.3。反映短期收入前景、商業與就業市場環境的消費者預期指數則下降 5.9，來到 63.6。

諮商會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）表示，在前兩個月溫和走弱之後，消費者信心指數在 9 月顯著惡化。當前狀況指數大幅走低，而預期指數則進一步回落至負面區間。

彼得森指出，消費者對當前商業狀況的評估自 2024 年 9 月以來首次轉為負面。儘管仍處於正面區間，消費者對當前就業市場的看法也出現惡化。消費者預期未來 6 個月商業狀況與就業市場均將走弱。雖然消費者仍預計家庭收入會增加，但幅度已不如前幾個月。

消費者在調查中提交的意見顯示，當月影響經濟表現的多為消極因素。提及物價、商品與服務高成本，尤其是汽柴油價格的次數達到新高，反映出當月燃油成本的大幅攀升。關於戰爭與衝突的討論雖然回落，但仍處於高檔。消費者亦頻繁提及政治、貿易與就業等議題。

調查顯示，消費者對未來 12 個月通膨預期的平均值與中位數均上升 0.3 個百分點，分別達到 6.1% 與 5.1%。有 68.4% 的消費者預期未來 12 個月利率會進一步走升，比率上升 5.2 個百分點。消費者對家庭當前財務狀況的評價轉趨負面，認為家庭財務狀況「糟糕」的比例超過「良好」，這是 4 年前設置該調查問題以來第二次出現此狀況。

本次消費者信心調查係基於線上樣本進行，9 月份初步調查時間為 9 月 1 日至 23 日。