打破近一甲子慣例 SONY明年不去CES了...原因是這個

SONY集團決定不參加2027年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES）。圖為Sony去年參展的檔案照。路透

AI摘要 文章摘要整理： SONY以娛樂業務為重心為由，宣布明年不參加CES，打破近60年每年出席慣例，也讓未來重返展會的時程與位置充滿變數。

SONY集團決定不參加明年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES ），反映這位日本電子業巨人轉向聚焦遊戲、音樂等娛樂業務。

在此之前，SONY近60年來年年參加CES，從1967年到2025年，都是高掛品牌標誌參加，今年已縮減到僅剩集團內、與本田汽車（Honda ）在移動方面的合資事業Sony Honda Mobility仍有參與，明年則是整個集團包括附屬機構，都不參加CES。

SONY說：「由於我們朝向更加以娛樂為重心，所以決定不參展。」

SONY Honda Mobility今年CES上展示Afeela電動車，讓參觀者試玩新出的PlayStation遊戲主機，同時展示先進的空間捕捉科技。

2028年會不會參與CES？SONY表示現在還沒決定。日媒指出，要在CES展場搶占到好位子，必須和主辦單位維持良好關係。SONY如今等於至少會有兩年參與程度低、或甚至沒有參加。未來若想回歸，還能不能拿到靠近入口的主要攤位，就難說了。

另一家日本電子大廠Panasonic，也是1967年開始就參加CES，亦已決定明年不參展。