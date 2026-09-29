打破近一甲子慣例 SONY明年不去CES了...原因是這個
SONY以娛樂業務為重心為由，宣布明年不參加CES，打破近60年每年出席慣例，也讓未來重返展會的時程與位置充滿變數。
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SONY以娛樂業務為重心為由，宣布明年不參加CES，打破近60年每年出席慣例，也讓未來重返展會的時程與位置充滿變數。
SONY集團決定不參加明年1月的拉斯維加斯消費電子展（CES），反映這位日本電子業巨人轉向聚焦遊戲、音樂等娛樂業務。
在此之前，SONY近60年來年年參加CES，從1967年到2025年，都是高掛品牌標誌參加，今年已縮減到僅剩集團內、與本田汽車（Honda）在移動方面的合資事業Sony Honda Mobility仍有參與，明年則是整個集團包括附屬機構，都不參加CES。
SONY說：「由於我們朝向更加以娛樂為重心，所以決定不參展。」
SONY Honda Mobility今年CES上展示Afeela電動車，讓參觀者試玩新出的PlayStation遊戲主機，同時展示先進的空間捕捉科技。
2028年會不會參與CES？SONY表示現在還沒決定。日媒指出，要在CES展場搶占到好位子，必須和主辦單位維持良好關係。SONY如今等於至少會有兩年參與程度低、或甚至沒有參加。未來若想回歸，還能不能拿到靠近入口的主要攤位，就難說了。
另一家日本電子大廠Panasonic，也是1967年開始就參加CES，亦已決定明年不參展。
SONY表示，公司正在朝向更以娛樂為重心的方向發展，因此決定不參展明年1月的拉斯維加斯CES，顯示其策略重心已逐步轉向遊戲、音樂等業務。 SONY過去從1967年到2025年幾乎年年參加CES，近60年都維持高度存在感；明年將連同附屬機構全面缺席，等於打破長年不變的參展慣例。 日媒指出，CES展位安排與主辦單位關係密切，SONY若連續2年降低或取消參與，未來即使想回歸，也未必能再拿到靠近入口的主要攤位。
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SONY表示，公司正在朝向更以娛樂為重心的方向發展，因此決定不參展明年1月的拉斯維加斯CES，顯示其策略重心已逐步轉向遊戲、音樂等業務。
SONY過去從1967年到2025年幾乎年年參加CES，近60年都維持高度存在感；明年將連同附屬機構全面缺席，等於打破長年不變的參展慣例。
日媒指出，CES展位安排與主辦單位關係密切，SONY若連續2年降低或取消參與，未來即使想回歸，也未必能再拿到靠近入口的主要攤位。
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