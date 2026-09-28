摩根大通估全球AI題材回檔後有望復甦 看多半導體股

今年初，AI相關股票大漲，隨後因市場擔憂資本支出及其短期回報而轉弱。(路透)

摩根大通 分析師今天表示，全球人工智慧 （AI）相關族群股票近期回檔後，有助改善投資人部位，估值也變得有吸引力，有望帶動市場重新活絡，其中以半導體類股最被看好。

路透社報導，摩根大通（J.P. Morgan）以馬特卡（Mislav Matejka）領導的分析師團隊在報告中指出：「科技股或許未能重回過往高峰，但從基本面來看，前景仍然正面，AI相關領域內仍有許多投資機會。」

報告中指出，今年初，AI相關股票大漲，隨後因市場擔憂資本支出及其短期回報而轉弱。9月初，受到多位AI產業高層示警快速發展帶來的風險，AI相關個股重挫。

摩根大通認為，投資人在AI領域的投資部位已變得更乾淨，多數AI相關領域的估值已大幅回落，且儘管近期市場擔憂成長放緩，資本支出仍可望保持強勁。

摩根大通並補充道，企業獲利持續強勁，AI變現的證據日益增加，將有助於支撐市場對該產業恢復興趣。

摩根大通持續看多半導體類股，主因為其基本面穩健、定價成長延續至2027年，以及供需吃緊情況可能持續到2028年。

衡量全球半導體類股表現的MSCI全球半導體及半導體設備指數，今年以來已上漲約48%。