摩根大通估全球AI題材回檔後有望復甦 看多半導體股
摩根大通分析師今天表示，全球人工智慧（AI）相關族群股票近期回檔後，有助改善投資人部位，估值也變得有吸引力，有望帶動市場重新活絡，其中以半導體類股最被看好。
路透社報導，摩根大通（J.P. Morgan）以馬特卡（Mislav Matejka）領導的分析師團隊在報告中指出：「科技股或許未能重回過往高峰，但從基本面來看，前景仍然正面，AI相關領域內仍有許多投資機會。」
報告中指出，今年初，AI相關股票大漲，隨後因市場擔憂資本支出及其短期回報而轉弱。9月初，受到多位AI產業高層示警快速發展帶來的風險，AI相關個股重挫。
摩根大通認為，投資人在AI領域的投資部位已變得更乾淨，多數AI相關領域的估值已大幅回落，且儘管近期市場擔憂成長放緩，資本支出仍可望保持強勁。
摩根大通並補充道，企業獲利持續強勁，AI變現的證據日益增加，將有助於支撐市場對該產業恢復興趣。
摩根大通持續看多半導體類股，主因為其基本面穩健、定價成長延續至2027年，以及供需吃緊情況可能持續到2028年。
衡量全球半導體類股表現的MSCI全球半導體及半導體設備指數，今年以來已上漲約48%。
該行認為，AI族群經過修正後，投資人部位已較乾淨，估值也明顯回落，因而更具吸引力；同時企業獲利仍強，AI變現證據增加，可望帶動資金回流。 今年初AI股因題材熱度大漲，但之後市場擔心龐大資本支出難以短期回收，相關個股轉弱；9月初又因多位產業高層提醒快速發展的風險而重挫。 摩根大通指出，半導體基本面穩健，定價成長可延續至2027年，且供需吃緊可能持續到2028年，因此在AI投資鏈中仍是最具吸引力的標的。
精華 FAQ
該行認為，AI族群經過修正後，投資人部位已較乾淨，估值也明顯回落，因而更具吸引力；同時企業獲利仍強，AI變現證據增加，可望帶動資金回流。
今年初AI股因題材熱度大漲，但之後市場擔心龐大資本支出難以短期回收，相關個股轉弱；9月初又因多位產業高層提醒快速發展的風險而重挫。
摩根大通指出，半導體基本面穩健，定價成長可延續至2027年，且供需吃緊可能持續到2028年，因此在AI投資鏈中仍是最具吸引力的標的。
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