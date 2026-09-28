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美股早盤／油價+殖利率上漲 四大指數齊跌 Nvidia漲3%

編譯易起宇／綜合外電
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受油價和美債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。 路透
受油價和美債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。 路透

油價和美國公債殖利率上漲拖累，美股28日早盤下跌。道瓊工業指數下跌368點，或0.7%；史坦普500和那斯達克指數分別各下跌約0.5%；費城半導體指數跌1.2%，台積電ADR則跌0.8%。

輝達漲逾3%。該公司庫藏股計畫將追加1,500億美元，超越蘋果（Apple）2024年庫藏股計畫追加的1,100億美元，創下史上最高庫藏股追加規模。

在美國總統川普拒絕伊朗提出的停火條件後，西德州中級原油期貨上漲約2%至每桶94.4美元，布蘭特原油期貨則上漲逾2%至106.79美元。

美債殖利率則延續上周漲勢。美國10年期公債殖利率漲至逾5.2%，30年期殖利率則突破5.5%，皆達到多年來高點。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗接受CNBC訪問表示，即便伊朗戰爭結束和油價下跌，公債殖利率也可能維持在高位。他表示，能源價格上漲已加劇殖利率變動，供需之間將持續存在龐大的不平衡。

Oppenheimer分析師John Stoltzfus則在給客戶報告中表示，「我們認為，近期的油價和利率波動暗示著市場正在朝向一個新常態邁進，而非加劇的波動性和龐大的向下風險」。

利率仍將是本周市場焦點，一系列重要經濟數據即將發布。美國聯準會（Fed）青睞的通膨指標、8月個人消費支出（PCE）平減指數將在30日發布；10月1日則將發布新的美國製造業採購經理人指數（PMI）數據，市場密切關注的9月非農就業報告則將在2日發布。

精華 FAQ

  • 主要因油價上漲推升通膨疑慮，加上美國公債殖利率續創多年高點，壓抑風險資產表現，導致道瓊、史坦普500、那斯達克與費半都走弱。

  • 輝達宣布庫藏股計畫追加1,500億美元，規模超越蘋果2024年追加的1,100億美元，創史上最高，市場解讀為公司對未來展望具信心。

  • 本周焦點包括30日公布的8月PCE平減指數、10月1日的美國製造業PMI，以及2日發布的9月非農就業報告，這些數據將影響利率與股市走勢。

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