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開發商為促成數據中心建案 為小鎮居民提供每戶1萬元現金獎勵

記者顏伶如／即時報導
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華爾街日報27日報導，賓州農村哈茲爾鎮區(Hazle Township)的4500戶居民，今年6月開始陸續接到大型工業地產開發商「北點開發公司」(NorthPoint Development)寄發通知函，信上說明如果允許在當地興建數據中心，每戶人家將可獲得1萬元現金獎勵。然而，許多居民擔心噪音、房價下跌，加上對數據中心開發商缺乏信任，最後決定拒絕提議。

北點開發公司打算在波科諾山(Mount Pocono)山麓的1300英畝土地總共興建15座數據中心，目標是把第一棟蓋在哈茲爾鎮區。哈茲爾鎮區家庭年收入中位數約6萬元，開發商推出發放每戶1萬元現金做為同意興建數據中心的交換條件。

報導指出，對於開發商提出的獎勵誘因，哈茲爾鎮區居民不分收入高低、就業狀況或居住地點，絕大多數均表示不願接受。拒絕原因主要在於對於數據中心開發項目與開發商普遍存在不信任。

房子就在數據中心預定地旁邊的退休老師法斯納赫特(Jeff Fasnacht)，擔心耗時數年的興建計畫將帶來噪音。他說：「1萬元根本無法彌補這將導致我房子價格大跌的損失。」

部分居民指出，地方政府與開發商對公眾隱瞞數據中心項目內容。

住在哈茲爾頓(Hazleton)老人公寓的退休維修工兼清潔工萊施科(Charlie Leshko)，雖然居住地點不在符合領取現金獎勵的範圍之內，卻對這筆獎金頗感興趣。他說：「1萬元可不是天天都能拿到的。」

北點開發公司行銷長麥爾斯(Brent Miles)表示，發放現金的構想來自於去年一場公聽會。當地居民憤憤不平詢問，支持數據中心能獲得哪些好處。

麥爾斯受訪時說：「我們做了某些創新嘗試，這就是針對『我能有哪些好處』的直接回應。」

麥爾斯同時表示，公司打算在未來15年另外提供1億2000萬元，做為哈茲爾鎮區警察部門與其他社區投資的經費。他表示，原本對於數據中心抱持懷疑態度的居民當中，將近百人已經被說服。

哈茲爾鎮區政府去年11月以違反用地規畫(zoning)為由拒絕數據中心興建計畫，北點開發公司提告要求推翻決議，訴訟仍在進行中。

精華 FAQ

  • 北點開發希望以每戶1萬元作為交換條件，爭取居民同意在當地興建數據中心。公司認為這是回應居民關切「能得到什麼好處」的方式，並試圖推動首座設施落地。

  • 居民主要擔心施工與營運帶來噪音，還害怕房價下跌；同時，許多人對數據中心開發商與地方政府資訊不透明感到不信任，因此即使有1萬元也不願接受。

  • 哈茲爾鎮區政府去年11月已以違反用地規畫為由拒絕計畫，但北點開發公司提告要求推翻決議，訴訟仍在進行中；公司並稱未來15年還會投入1億2000萬元社區經費。

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