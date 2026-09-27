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外資今年來大舉買進 帶動美股走強

編譯任中原／綜合外電
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外資大舉湧入美國股市。(路透)
外資大舉湧入美國股市。(路透)

外資大舉湧入美國股市，在截至7月止的一年內，買進美股與股票基金的金額創下9,420億美元高點，顯示外資加速從美債轉進美股。這也是1985年美國財政部有這項數據以來最高的12個月流入金額。

美國財政部數據顯示，光是今年第2季，外資淨買進美股與股市基金的總額，比去年同期激增62%到4,260億美元，遠高於2022年所創的單季最高額2,990億美元。

第2季淨買入金額也逐月增加，4月為1,100億，到6月則達1,820億美元，但7月則減緩到37億美元。外資並連續六個月淨買進美股。

在這段外資大舉流入的一年期間，美股標普500指數累計上漲約20%，最強的個股包括晟碟（Sandisk）、威騰電子及英特爾。今年第2季標普指數也大漲14.9%，是2020年以來同期漲幅最大的一次。

專家指出，第2季外資大買美股，可能是因為第1季的買氣因為美伊開戰而超弱。不過從更廣泛的趨勢來看，外資買進美股的勢頭仍強。

另外，在美伊戰爭期間，台灣與南韓股也走勢強勁，令一些台、韓投資人轉進美股，以避免投資過度集中。

外資對美國債券的移動方向恰恰相反。第2季外資淨買進1,880億美元債，低於第1季時的3,140億美元，因美國財政赤字持續增加。

精華 FAQ

  • 截至7月止的一年內，外資買進美股與股票基金合計達9,420億美元，創1985年有統計以來最高的12個月流入金額，顯示海外資金持續大舉湧入美股市場。

  • 美國財政部數據顯示，第2季外資淨買進美股與股市基金達4,260億美元，較去年同期增加62%，且4月到6月金額逐月走高，6月單月更達1,820億美元。

  • 報導指出，外資對美股的買氣強勁，但對美債的增持力度相對放緩，第2季淨買進美債1,880億美元，低於第1季的3,140億美元，反映資金正從債市轉向股市。

財政部 美股

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