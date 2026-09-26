美債殖利率急升 震撼波可能衝擊哪些資產市場？

部分分析師警告，美國公債殖利率本周升幅之大、升速之快，已把金融市場推入「危險區」。(路透)

部分分析師警告，美國公債殖利率 本周升幅之大、升速之快，已把金融市場推入「危險區」。

過去數月來，全球公債市場一直承受壓力，反映油價上漲推升通膨 、美國經濟數據比預期強助長聯準會 （Fed）可能多次升息的預期、政府公債發行量大增，以及科技公司紛紛發債籌錢支應人工智慧（AI）基建投資等因素。

但本周美債殖利率升幅大、升速快，令部分投資人擔心這波債市震盪可能擴散開來，衝擊股市、匯市和公司債等市場。

作為全球市場利率標竿的美國10年期公債殖利率在本周升破5%，一周來上升18.5個基點至5.18%，是19年來最高水準；25日盤中還一度升至5.22%，比今年初的水準高出逾1個百分點。對一般人來說，增幅似乎不大；但對債券投資人而言，這是相當大的波動。

美債殖利率升速過快 可能引發骨牌效應

美債殖利率本周急速升破5%相當少見，這種升速近年來唯有2025年4月美國總統川普宣布「解放日」關稅時的情況可相提並論，當時也引發債市強烈但短暫的反應。而且，美國一項採購經理人指數（PMI）比預期強，就引發殖利率急升。

部分市場人士認為，這是債市承受壓力的跡象。投機資金如今已在債市扮演關鍵角色，而美債殖利率突然大漲，可能讓許多避險基金和其他類型的投機客猝不及防。在規模較小的英國和歐洲債市，也曾見過伊朗戰爭迫使避險基金結清對央行降息的押注，轉而押寶升息。但這種情況在規模巨大的美國債市十分罕見，因此引發可能掀起骨牌效應的擔憂。

三菱日聯集團（MUFG）研究主管哈潘尼說：「市場正處於危險區。」包括避險基金經理人在內的投機資金，可能因殖利率突然上升受創，如今也許必須出清不相關的押注，以應付贖回需求。他們可能拋售哪些「不相關」資產，目前不得而知，但一些「利差交易」可能受到波及。這種交易泛指借入低利率貨幣（例如日圓）、轉進收益較高的資產（例如美國科技股、新興市場貨幣）。

哈潘尼認為，這波債市震盪也許即將波及匯市和其他資產市場。

美債殖利率升至高檔 恐波及其他高負債國債市

美債殖利率升上5%，對目前有AI榮景支撐成長的美國經濟大致無傷。美國通膨相當高，甚至能緩和國債負擔。借貸成本升高當然會造成傷害，但美國目前或許還應付得來。

但對其他高負債、成長遠比美國遲緩的經濟體，例如英國和法國，衝擊可能大得多。畢竟這些國家的償債成本仍大致取決於美國債市。英國10年期公債殖利率目前在5.4%上下。法國10年期公債殖利率為4.67%，比德國同天期公債殖利率高出逾1個百分點，讓經歷過2010年代歐元區債務危機的市場老手感到憂心。

主要股價指數或許能安然度過本周的美國債市震盪，畢竟有強勁的企業獲利和AI投資榮景支撐。投資人可能覺得有點不對勁，但也找不到足以讓股價漲勢踩煞車的理由。然而，投資人宜提防債市震盪波及其他市場。