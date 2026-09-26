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專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

編譯湯淑君／綜合外電
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MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是...
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

隨著9月進入尾聲，而美股史上兩次大崩盤都發生在10月，投資人該擔心嗎？檢視歷史資料，10月股市崩跌機率不比其他月份高。但有一名專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。

美股道瓊工業指數在1987年10月19日當天重挫22.6%，寫下最大單日跌幅紀錄，史稱「黑色星期一」。1929年10月也發生股災，道瓊工業指數單日大跌12.8%。

哈佛大學研究指出，在10月份任何時間點，美股單日跌幅像1987年那麼嚴重的機率只有0.06%，像1929年股災跌幅那麼大的機率相對高一點，但也只有0.3%。也就是說，股市雖有可能大跌，但與是否為10月並無明顯關聯。

達斯：可能導致美股崩盤的條件已全部到位

話雖如此，MarketWatch專欄作家達斯指出，可能導致美股崩盤的條件，如今全都到位。包括：估值高得牽強、高負債與現金不足、融資成本攀升、多重媒介可讓危機迅速擴散，又缺乏可吸收震撼的緩衝。

達斯指出，美股估值已高聳入雲。自2000年以來，股價漲幅已超越現金流增加的速度，使股市估值高得難以為繼。

他指出，債務積累也是問題。以政府債務占國內生產毛額（GDP）百分比衡量，日本、美國和英國的占比已分別達到252%、127%和106%，較2000年增加116、71和69個百分點。

民間舉債也大增，而且投資人、基金和企業同時大舉借錢。有些債務還藏在資產負債表之外，光是Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta和甲骨文的「表外」債務合計就達到1.65兆美元，比資產負債表上的1.35兆美元還要多。

據估計，在2028年之前，包括1.2兆美元的非投資級公司債和3,300億美元的私募信用貸款，都必須以高於目前的利率再融資。美國政府大約三分之一的債務也必須年年借新債還舊債。

他表示，現金不足恐導致破產和信用損失。低融資成本可緩和現金短缺的衝擊，但公債殖利率低迷的時代已告終。美債殖利率升高，可能推升股票的風險溢價。

達斯指出，金融機構、衍生性金融商品、證券化與市場結構之間的關係變得盤根錯節，已形成多重的傳播路徑，一旦危機發生掀起震撼，可能迅速傳播開來，使得問題難以隔離在市場一隅。

美國商業銀行在私募信貸基金的曝險，估計約4,100億至5,400億美元。而美國和歐洲銀行在非銀行金融機構的曝險合計達4.5兆美元。私募股權控制的壽險公司的私募信貸曝險龐大。

萬一多重的市場參與者同時出清持有的部位，這些傳播媒介將放大市場動盪效應。在這種牽一髮動全身的體系，即使結清的部位不大，也可能引爆連鎖反應，最後導致嚴重後果。

達斯：避震機制薄弱 難指望政府或央行救市

與此同時，他主張市場的避震機制已顯得不足。監管當局已鬆綁資本要求，削弱萬一發生危機時的緩衝力。如今也難指望政府和央行出手救市。迫於預算赤字和債台高築，政府財政已經捉襟見肘，而主要央行的資產負債表規模已膨脹到大約20兆美元，遠高於2007年的5兆美元。

達斯警告，股市崩跌條件已俱全，只差引爆股市崩盤的導火線。可能是某種地緣政治事件，也可能是天災、債務違約，或金融市場變化，例如出乎意料的經濟數據或央行大幅升息。股災未必會在10月發生，但投資人宜提高警覺。

精華 FAQ

  • 因為他認為市場已同時出現估值過高、債務累積、再融資成本上升、資金緩衝不足，以及金融體系彼此連動過深等問題，這些因素會讓衝擊更容易被放大。

  • 文章引用歷史與研究指出，10月確實有兩次著名大崩盤，但統計上並沒有顯示10月的單日暴跌機率特別高，因此月分本身不是主因，真正關鍵是市場結構與風險累積。

  • 他指出導火線可能來自地緣政治事件、天災、債務違約，或是金融市場突然變化，例如意外的經濟數據、央行大幅升息等，只要觸發就可能引發連鎖拋售。

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