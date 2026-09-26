我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美祭航空禁令 財長：想知道伊朗聯大團怎麼回家

美國務院中文發言人：反對任何一方單方面改變現狀

美公債殖利率一直飆 為何美經濟仍火熱降不了溫？

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證券交易所螢幕播放聯準會主席華許新聞。(路透)
紐約證券交易所螢幕播放聯準會主席華許新聞。(路透)

儘管上周美國10年期公債殖利率站上5.2%，達到2007年來最高水準，30年期殖利率更站上5.5%，為2004年來首見，但投資機構普遍認為這並不足以使美國火紅的經濟降溫。

投資機構指出，殖利率急升是在反映債市難以跟上經濟強勁成長的步調，而目前持續上升的借貸成本並未出現能使經濟活動踩剎車的訊號。

富達國際機構基金經理人瑞迪爾表示，「市場對於公債殖利率是否已達到使經濟降溫的水位多所爭議。經濟數據提供的答案是，我們甚至尚未接近此一水位」。

美國聯準會（Fed）展現「鷹派」立場，加上近幾周來的經濟數據顯示景氣熱絡，以及物價上升，已促使投資機構加碼押寶明年Fed將升息更多。

在上周，史坦普全球機構公布的美國9月採購經理人指數（PMI）顯示，經濟正以五年來最快的速度擴張，主因股市熱絡，以及龐大的人工智慧（AI）投資。亞特蘭大區聯邦準備銀行編製的GDPNow指數預測，第3季經濟年增率將達5.1%。

Marshall Wace避險基金公司市場策略長巴克表示，「市場正在將Fed的利率路徑向上修正，且時間將更久」。

分析家指出，美─伊戰結束的希望減退，意味著由經濟成長帶動需求所形成的「良性」通貨膨脹，與能源價格上漲導致成本上升的「不良」通膨將共生更久。兩者都使投資人對公債要求更高的殖利率。

Royal London資產管理公司多種資產投資主管葛瑞漢表示，「伊朗戰爭已使通膨動能翻升，將寬鬆周期轉為升息周期。經濟活動也很強，而財政政策確定未促使政府趁機減債」。

近日Fed理事巴爾、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里與波士頓聯準銀行總裁柯林斯近日都發表「鷹派」談話，表示可能必須進一步升息。

PGIM信用部門全球債券主管提普表示，截至目前，美國經濟對利率「相對不敏感」；「情況不同的是，這是一次資產充裕與現金充裕的擴張，高利率對經濟的威脅不如以往明顯」。

精華 FAQ

  • 因為目前的借貸成本上升，尚未出現明顯抑制經濟活動的訊號；美國景氣、股市與AI投資都很強，資金也偏充裕，使高利率對需求的壓抑效果不如以往明顯。

  • 9月PMI顯示美國經濟以5年來最快速度擴張，GDPNow預測第3季年增率可達5.1%，再加上股市熱絡與龐大的AI投資，都顯示成長動能仍相當強勁。

  • 多位Fed官員發表鷹派談話，暗示可能還要進一步升息；市場也因此上修對Fed利率路徑的預期，認為高利率可能維持更久，甚至比原先估計更久。

殖利率

上一則

Fed錯了嗎？避險基金大亨：AI時代升息抗通膨恐適得其反

延伸閱讀

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券
「完美風暴」來襲 美國公債殖利率飆上近20年來最高

「完美風暴」來襲 美國公債殖利率飆上近20年來最高
美債遭遇18個月最猛賣壓 5年期殖利率19年來首破5%

美債遭遇18個月最猛賣壓 5年期殖利率19年來首破5%
美債賣壓燒向亞洲 全球公債殖利率逼近4% 日10年期漲至30年最高

美債賣壓燒向亞洲 全球公債殖利率逼近4% 日10年期漲至30年最高

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰