Fed錯了嗎？避險基金大亨：AI時代升息抗通膨恐適得其反

潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）。（路透）

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）表示，聯準會 （Fed）上周決定升息是錯誤之舉，因為人工智慧（AI）正在改寫央行 因應通膨 時，藉升息來壓低需求的規則。他說，這麼做反而可能使通膨惡化。

艾克曼25日在X發文提到，在一般情況下，較高利率確實會抑制需求，但在AI時代，情況未必如此。他說，「贏得超級智慧競賽的投報率（ROI）近乎無限」，因此無論借款成本高低，市場對算力與能源的需求都會維持強勁。

他寫道：「如果舊有模型不適用於當前的新局面，而Fed判斷錯了呢？」並說：「我認為Fed可能剛犯了一個錯誤。」

在他看來，Fed決定啟動新一輪升息循環，實際上可能讓通膨惡化，因為更高的利息成本會「滲入所有事物之中」，而且「問題還會進一步惡化，因為Fed升息愈多，通膨就會愈高，Fed就愈需要進一步升息，如此循環下去」。

The presumption that the Fed raising short-term rates reduces inflation is predicated on the belief that higher rates reduce demand and investment. But what if higher rates don’t reduce demand and investment because the demand for intelligence and energy is unaffected by higher rates because winning the race for super intelligence has a near infinite ROI and the demand for compute will remain incalculable. Why won’t higher rates at this unique moment in history therefore lead to more inflation as interest costs are embedded in everything? And the problem is compounded as the more the Fed raises rates, the more inflation we will have and the more the Fed will need to raise rates further and so on. But what if the old models don’t apply to the current paradigm and the Fed is wrong? I think the Fed might have just made a mistake. Am I right or am I wrong? — Bill Ackman (@BillAckman) September 25, 2026

在艾克曼貼文下方留言的部分網友，以2022至2023年的經驗為例，表示升息確實有效壓低一度突破9%的通膨。但艾克曼強調，「世界自2023年以來已經改變」，「我們身處ChatGPT問世後的世界，並競相邁向超級智慧」。

近期也有其他市場專家反對升息，但理由不同。穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）在Fed上周升息前便主張，提高利率可能是錯誤之舉，因為這可能打擊消費者，卻無助於處理由伊朗戰爭引發的油價衝擊等主要總體經濟問題。

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