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Fed錯了嗎？避險基金大亨：AI時代升息抗通膨恐適得其反

編譯吳孟真／綜合外電
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潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）...
潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）。（路透）

避險基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）表示，聯準會（Fed）上周決定升息是錯誤之舉，因為人工智慧（AI）正在改寫央行因應通膨時，藉升息來壓低需求的規則。他說，這麼做反而可能使通膨惡化。

艾克曼25日在X發文提到，在一般情況下，較高利率確實會抑制需求，但在AI時代，情況未必如此。他說，「贏得超級智慧競賽的投報率（ROI）近乎無限」，因此無論借款成本高低，市場對算力與能源的需求都會維持強勁。

他寫道：「如果舊有模型不適用於當前的新局面，而Fed判斷錯了呢？」並說：「我認為Fed可能剛犯了一個錯誤。」

在他看來，Fed決定啟動新一輪升息循環，實際上可能讓通膨惡化，因為更高的利息成本會「滲入所有事物之中」，而且「問題還會進一步惡化，因為Fed升息愈多，通膨就會愈高，Fed就愈需要進一步升息，如此循環下去」。

在艾克曼貼文下方留言的部分網友，以2022至2023年的經驗為例，表示升息確實有效壓低一度突破9%的通膨。但艾克曼強調，「世界自2023年以來已經改變」，「我們身處ChatGPT問世後的世界，並競相邁向超級智慧」。

近期也有其他市場專家反對升息，但理由不同。穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）在Fed上周升息前便主張，提高利率可能是錯誤之舉，因為這可能打擊消費者，卻無助於處理由伊朗戰爭引發的油價衝擊等主要總體經濟問題。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他認為傳統升息會壓低需求的模型，在AI快速發展時未必成立。因為爭奪超級智慧的投資回報率極高，算力與能源需求不太會因利率上升而減弱。

  • 他主張更高利率會把融資成本滲入各類商品與服務，但又難以真正壓低AI相關投資需求，因此可能形成Fed愈升息、通膨愈高、再進一步升息的惡性循環。

  • 部分網友引用2022至2023年經驗，認為升息曾有效壓下通膨；但艾克曼反駁世界已進入ChatGPT後的新階段。另有詹迪認為升息恐傷消費，卻難解油價等衝擊。

通膨 聯準會 央行

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