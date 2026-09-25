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美股早盤／油價跌但美債殖利率仍高 三大指數平盤波動

編譯吳孟真／綜合外電
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美股25日早盤四大指數齊聲走高。路透
美股25日早盤四大指數齊聲走高。路透

川習會的主要會談及國宴形成的部分已結束，而最新消息指出，伊朗提議重新開放荷莫茲海峽，油價下跌但債券殖利率仍居高檔，美股三大指數25日早盤在平盤附近狹幅波動，費半指數漲幅較明顯，台積電ADR也上揚。

道瓊工業指數一度上漲190點，或0.3%，史坦普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數漲0.3%，但大致都在平盤附近震盪。費城半導體指數一度漲逾1%，台積ADR漲0.5%。

阿卡邁科技（Akamai Technologies）股價早盤一度大漲14%，領漲科技股。Anthropic和阿卡邁宣布簽訂為期七年、價值116億美元的運算服務合約，為旗下AI服務取得更多運算能力。

市場也密切關注24日落幕的川習會。美國貿易代表葛里爾25日表示，美中談判的「更多細節」將於下周一公布。

油價下跌也提振市場情緒。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，若華府接受伊朗提出的條件，伊朗願在七天內重啟與美國的核談判，帶動市場樂觀情緒升溫。

美國西德州中級原油（WTI）期貨下跌2%，報每桶約92美元；布蘭特原油期貨則下跌1%至每桶約104美元。

其他個股方面，好市多上季營收和每股盈餘皆優於預期，激勵股價25日早盤勁揚2%。

精華 FAQ

  • 因川習會後市場等待更多美中談判細節，同時油價下跌帶來支撐，但美債殖利率仍居高檔，讓三大指數多在平盤附近震盪，未出現明確突破。

  • 主因是伊朗外長表示，若華府接受條件，伊朗願在7天內重啟與美國核談判，市場解讀為地緣風險降溫，帶動風險情緒回升並提振股市。

  • 科技股中阿卡邁科技因與Anthropic簽下7年、116億美元運算合約，早盤一度大漲14%；費半指數一度漲逾1%，台積電ADR也上揚0.5%，好市多則因財報優於預期上漲2%。

油價 美股 川習會

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