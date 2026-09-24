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中國黃金進口上千噸 創歷史新高

記者林茂仁／即時報導
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中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）
中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）

中國今年以創紀錄資金進口黃金逾1,000噸，累計今年前八個月在黃金上支出1,588億美元，雙雙創下歷史新高，遠高於2025年全年支出965億美元購買886噸黃金。

分析稱，中國購金的規模和持續性已成為全球金價的核心驅動力，只要經濟增長和地緣政治不確定性仍在，這一趨勢預計將持續。

據英國《金融時報》報導，中國今年支出創紀錄的資金，進口黃金逾1,000噸。在海外地緣政治緊張局勢加劇的背景下，中國人民銀行和中國國內投資者紛紛將資金投向黃金。

報導稱，今年前八個月，這個世界第二大經濟體在黃金上支出1,588億美元。相比之下，中國在2025年全年支出965億美元購買886噸黃金。

金價曾迎來一輪猛烈上漲行情，黃金價格從2025年初的約每金衡盎司2,625美元飆升至今年1月的高峰5,595美元，在此期間中國一度放緩黃金採購。而如今，黃金進口量出現大幅回升。

世界黃金協會的資料顯示，中國也是全球最大的黃金生產國，去年的黃金產量達384噸。

報導指出，有跡象表明，作為資產多元化努力的一部分，中國投資者正在加大黃金購買量。今年7月，中國持有的美國國債降至6,180億美元，為18年來的最低水平。

紫金礦業旗下金山資產管理有限公司董事總經理劉莎說，人行和民間投資者都在將儲備和儲蓄多元化，作為更廣泛的長期財富保值策略的一部分，這不是短期交易，而是家庭和官方資產持續數年的結構再配置。中國購金的規模和持續性如今是全球金價的核心驅動力，我們預計，只要經濟增長和地緣政治不確定性依然存在，這種情況就會持續。

報導還稱，在政府債券不再與股市反向波動的背景下，黃金正成為全球投資者日益重要的資產分散配置工具。

美國景順投資公司亞太區客戶解決方案主管克里斯多夫•漢密爾頓表示，黃金的價格走勢已經不同於過去的實際收益率上行階段，以往實際利率走高往往會打壓金價。他表示，投資者正身處一個希望擁有實物資產的環境裏，機構購買仍是金價最重要的驅動力。

精華 FAQ

  • 內文指出，中國今年前八個月進口黃金逾1,000噸，支出達1,588億美元，主因是人行與民間投資者在地緣政治緊張下持續增持黃金，進行資產多元化與財富保值。

  • 分析認為，中國購金的規模大且持續時間長，已成為全球金價的核心驅動力。只要經濟增長與地緣政治不確定性仍在，這種需求就可能繼續支撐金價。

  • 報導提到，中國持有的美國國債今年7月降至6,180億美元，創18年來新低，顯示官方與投資者正把儲備和儲蓄轉向更分散的資產配置。

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