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川普會禁美國柴油出口嗎？克魯曼：爛主意但很可能實行

編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

根據媒體報導，美國總統川普正考慮禁止柴油出口，設法在11月期中選舉前壓低近來節節上漲的國內柴油價格。知名經濟學家克魯曼認為，這是個壞主意，但正因如此「很可能」付諸實施。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼24日撰文說，倘若川普果真下達柴油出口禁令，將導致三種不利的後果。

一、無助減輕民眾的負擔能力問題

主因在區域性差距。美國柴油從墨西哥灣區出口，減少柴油出口的確會短暫壓低德州及其周遭地區的柴油價格，但同時也會推升世界其他地區的柴油價格，包括大半個美國。美國東北部和西岸地區所用的柴油，大多從別國進口，所以一旦美國柴油禁止出口，將推升世界柴油價格，連帶造成美國一些地區的能源價格不跌反漲。

而且，煉油廠通常同時提煉汽油和柴油，所以出口禁令會促使業者降低整體煉油量，汽油價格可能因此上漲。

二、平添不確定性，影響企業投資

柴油出口禁令也會向企業界傳達不良訊號。川普2024年打選戰期間，最愛高喊「鑽油吧，寶貝鑽吧」口號。事實上，他承諾為化石燃料產業營造有利的政治環境，宣稱18個月內就會把能源價格砍半。但如今，就連石油產業也醒悟到，甚至不能繼續銷售產品，因為川普可能在毫無預警下，突然切斷他們對主要市場的外銷之路，只要他認定這麼做或許能帶來短期政治利益。

上次大選，美國石油與天然氣產業88%的政治獻金捐給共和黨人，而且從伊朗戰爭效應中受益匪淺，或許沒人會同情他們現在的處境。然而，即使是惹人厭的產業，也應該能期待政府政策會前後一貫，而不是隨總統基於政治利益考量，見異思遷，而變來變去。

三、削弱美國vs.中國的能源競爭力

更重要的是，川普若果真禁止柴油出口，不啻是向全世界宣告，美國不是可靠的能源供應國。

克魯曼指出，今日地緣政治的一個重要面向，是兩種未來能源願景的競爭。一種以「電氣科技」（electrotech）為中心--車輛電氣化，以及採用太陽能和風電作為動力來源。按當前趨勢看來，未來電氣科技世界將大致由中國大陸生產的太陽能板、電池等產品主宰。

另一種願景，則是繼續倚賴化石燃料，而美國拜水力壓裂工藝開採油氣之賜，將是主要供應國。事實上，川普政府形同向世界昭告：「別管風電場和電動車，繼續安裝燃氣渦輪機並使用內燃引擎吧，也不必擔心這些燃料從何而來，因為我們會供應，也有能力供應。相信我們！」

但現在，舉世都明白美國作為能源供應國不可信賴，可能突然中斷化石燃料出口，只為謀求短暫的國內政治利益。

克魯曼的結論是：柴油出口禁令不僅對減輕美國民眾負擔能力問題助益極微，衍生的不確定性還可能嚇阻能源和其他產業投資，甚至進一步削弱美國相對於中國大陸的能源競爭力。簡言之，此禁令是個爛主意，而這正是為什麼川普可能付諸實行。

精華 FAQ

  • 媒體報導指出，他想在11月期中選舉前壓低美國國內近來上漲的柴油價格，藉此回應民眾對生活負擔與能源成本上升的壓力。

  • 他認為禁令只會短暫壓低部分地區油價，卻可能推升世界其他地區與美國部分地區的柴油價格，還會因煉油量下降而讓汽油價格上漲。

  • 克魯曼指出，若美國可因政治需要突然限制出口，會讓外界認為美國不是可靠供應國，進而削弱能源產業投資意願，也不利於和中國的長期競爭。

川普 克魯曼 油價

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