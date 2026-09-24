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川習會能否給台積電帶來「和平紅利」？專家分析2種可能情境

編譯湯淑君／綜合外電
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專家分析，本周「川習會」若有助台海兩岸緊張關係降溫，這種「和平紅利」可望先反映在...
專家分析，本周「川習會」若有助台海兩岸緊張關係降溫，這種「和平紅利」可望先反映在台積電股價上，然後擴及以台積電為中心的半導體生態系。路透

美國總統川普24日會晤中國國家主席習近平，華爾街除了密切關注「川習會」討論關稅、貿易和伊朗議題的進展，任何持有美國科技股的投資人，都將緊盯美中領袖針對台灣議題的發言。

根據路透報導，習近平可望敦促川普減少、甚至中止對台銷售武器。川普今年來已批准價值約110億美元的對台軍售，另外在華府與北京持續磋商期間，暫時擱置140億美元的軍售案。

台灣是全球半導體供應中心，台積電代工製造大客戶輝達（Nvidia）、超微（AMD）、蘋果等公司設計的高階晶片，為人工智慧（AI）投資熱潮推波助瀾。

兩岸緊張降溫 可望降低台股「地緣政治折價」

MarketWatch專欄作家羅斯指出，過去數十年來，台海兩岸爆發衝突的風險，一直是籠罩台灣相關資產和一些在美掛牌熱門AI股的陰影；假如川習會能導致台海兩岸緊張關係降溫，投資人多年來加諸在這些台灣相關股票上的「地緣政治折價」，就可能局部解除。

羅斯說，倘若川習會就台灣議題敲定某種協議，台灣半導體廠商的晶片產量不會突然提高，也無須如此，就能讓投資人願意支付更高的估值倍數，買進台積電這些獲利成長看俏的台股。

他形容這是「和平紅利」，可降低地緣政治風險溢價，激勵台積電與其相關股票大漲。拜AI晶片需求旺盛之賜，台積電去年營收激增32%至1,420億美元。

不過，習近平2015年在新加坡會晤時任台灣總統馬英九，也曾讓投資人寄望於「和平紅利」，但股市漲勢僅曇花一現，因為投資人認為那場「馬習會」徒具象徵意義，對經濟影響不大。

川習會後兩種可能情境 市場反應截然不同

同理，若本周「川習會」只象徵性支持和平，對台積電股價的激勵作用也有限。

投資人應觀察，川習會後，解放軍是否降低環台軍演壓力、改善兩國軍事對話、貨物運輸更安全，以及半導體限制是否趨穩。

互惠性尤其重要。如果華府限縮對台軍售，北京也同時減少環台軍演和脅迫活動，投資人可合理斷定，台海爆發衝突的機率已降低。

倘若川習會果真使兩岸緊張關係邁向顯著、持久降溫，那麼最明顯的「和平紅利」可望先反映在台積電股價上，然後擴及以台積電為中心的半導體生態系。

相反地，另一種情境是：川習會敲定的協議弱化台灣軍事嚇阻能力，而中國解放軍又持續施壓。這種情況可能激起截然不同的市場反應。起初的新聞標題或許看起來像是緊張關係趨緩，但投資人仍會對台灣資產加諸更大的地緣政治折價。

精華 FAQ

  • 因為台海衝突風險長期讓台灣資產承受地緣政治折價；若川習會使緊張降溫，投資人可能降低風險評價，願意給台積電與相關AI股更高估值。

  • 和平紅利是指台海緊張若能顯著、持久下降，地緣政治風險溢價就會縮小，台積電及半導體供應鏈可能先反映在股價上，而非產能立刻增加。

  • 若川習會的協議弱化台灣軍事嚇阻力，但中國解放軍仍持續施壓，投資人會認為風險未真正下降，甚至可能給台灣資產更高的地緣政治折價。

川習會 台積電 習近平

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