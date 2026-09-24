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華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

編譯湯淑君／綜合外電
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前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後...
前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

美國公債殖利率勁升，對美股有何影響？前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，過了數月，同年10月就發生「黑色星期一」美股大崩盤，至今令人談之色變。

這位華爾街老將在最新podcast節目中說，美債殖利率正開始提供「類似股票的投資報酬」，而這對股市而言是壞消息。他指出，美債目前的情況，與1987年「黑色星期一」之前的情景有相似處。

MarketWatch報導，總體經濟獨立研究平台「空頭陷阱報告」創辦人麥唐諾說，美股道瓊工業指數在1987年8月漲上空前新高價位觸頂，兩個月後，也就是1987年10月19日星期一當天，道指狂跌將近23%，寫下史上最大單日跌幅紀錄。那年夏季，美債開始提供「類似股票的投資報酬」，例如美國10年期公債殖利率最高飆上9.89%，英國10年期公債殖利率攀抵10.12%。

而今天，隨著歐美國家央行陸續開始提高利率，新發行債券提供的殖利率遠高於2020年代初期的水準--當時正值新冠肺炎疫情期間，主要央行紛紛把利率砍到0%，促使企業爭相發行殖利率相對偏低的長期債券，例如蘋果2060年到期的公司債僅提供2.55%債息。

麥唐諾說，新近發行的債券提供的殖利率大幅升高，迫使債券持有人折價脫售舊債券。但他認為，買進這些低票息債券，有可能獲致可觀的報酬。他表示，買債券若能獲致類似股票的投資報酬，勢必開始從股市吸走資金。

例如，Google母公司Alphabet今年2月發行10億英鎊（13.2億美元）的百年債券，到夏季時，價格跌到大約原來價值的87%，把殖利率推上7%。債券價格與殖利率呈反向關係。

又如甲骨文（Oracle）發行的長期債券，殖利率也躍上7%至8%，運用「72法則」推算，這筆投資可能在九年後翻倍。

麥唐諾說：「若你的錢可在九年後倍增，那種報酬率跟股票類似。」債券投資報酬一旦升得這麼高，就會開始從股市吸走資金。

他表示，債券價格若再打一隻腳，「不可思議的買進機會」就會浮現。不過，能源價格勁揚也正持續推升經濟衰退風險。

精華 FAQ

  • 他認為美債殖利率快速升高，已出現類似1987年夏季的情況；當時債券開始提供接近股票的報酬，數月後就引發了黑色星期一的大崩盤。

  • 因為新發債券報酬變高後，舊債券會被迫折價，持有人雖可能獲利，但更高的債券回報會吸引資金離開股市，削弱股票需求。

  • 例如Alphabet百年債價格跌至約87%，殖利率升至7%；Oracle長債殖利率也達7%至8%，依72法則推算，約9年即可翻倍，接近股票型報酬。

殖利率 美股 華爾街

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