我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯打擊欺詐歐記健保 76萬人遭除名⋯今日5件事

WSJ指中合作鄭麗文 陳以信：對話不代表接受主張

混合動力車吃香 中國汽車在歐洲市占率再創新高

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比亞迪副總裁李柯在德國漢諾威IAA Transportation2026運輸展上...
比亞迪副總裁李柯在德國漢諾威IAA Transportation2026運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。歐新社

中國汽車製造商上月在歐洲汽車市場的市占率再創新高，彭博引述Dataforce的數據，包括比亞迪在內的中國品牌8月占歐洲新車總銷量近12%。

中國汽車品牌正在以更實惠的混合動力車型，吸引仍對純電動車持謹慎態度的買家。在全部混合動力車銷量中，中國品牌占四分之一；在插電式混合動力車銷量中，比率則達到三分之一，因為這些車型不受歐盟高額關稅的影響。

報導指出，目前中國混合動力車尚未面臨與電動車相同的高額關稅，但它們可能很快也將被徵收類似關稅。德國正在準備經濟安全措施，其中可能包括針對混合動力車的新關稅，並計劃提交給歐盟。

下個月舉行的巴黎車展，將讓歐洲品牌有機會在主場展示反攻勢頭。對中國品牌而言，這也是展示進軍高端市場計劃的機會，此前它們已在大眾市場買家中取得突破。

據中國商務部官網，中國商務部部長王文濤21日與歐洲汽車工業協會主席、賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）視訊通話，就中歐經貿關係及汽車產業合作等問題交換意見。

王文濤表示，中方願同歐方在貿易投資磋商機制框架下，通過對話妥處分歧，確保中歐經貿關係穩定。希望歐洲汽車工業協會發揮積極作用，早日達成符合世貿組織規則和各自國內法律、照顧雙方業界利益的解決方案。

康林松表示，歐洲汽車工業協會堅定支持自由貿易與市場開放，歡迎中國汽車及零部件企業赴歐投資。協會支持歐中雙方開展對話磋商，妥善解決經貿分歧。

精華 FAQ

  • 根據Dataforce數據，包含比亞迪在內的中國品牌8月占歐洲新車總銷量近12%，市占率再創新高，顯示中國車企在歐洲的滲透速度仍在加快。

  • 中國車企以較實惠的混合動力車型吸引買家，尤其是對純電動車仍持保留態度的消費者；在全部混合動力車銷量中，中國品牌占四分之一。

  • 中國混合動力車目前尚未被課以與電動車相同的高額關稅，但德國正研擬可能的新關稅方案提交歐盟；同時，中方與歐洲汽車工業協會也在推動對話，盼以協商化解分歧。

比亞迪 德國 歐盟

上一則

分析師看川習會：AI達這2點協議 就算成功

延伸閱讀

保護本國產業 德國擬對中國插電混動車加稅

保護本國產業 德國擬對中國插電混動車加稅
中汽車外熱內冷 8月出口年增77%、內需連11月下跌

中汽車外熱內冷 8月出口年增77%、內需連11月下跌
歐洲車企榮景告急 巨頭籲攜手中企在歐設廠 創造工作機會

歐洲車企榮景告急 巨頭籲攜手中企在歐設廠 創造工作機會
川習會前 川普鬆口：中國車商可來美造車 但中製車別想進來

川習會前 川普鬆口：中國車商可來美造車 但中製車別想進來

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59
股神巴菲特（見圖）18日宣布卸任波克夏董事長職務，這位96歲的傳奇投資人在給股東信上說：「歲月不饒人」。（美聯社）

正式卸任 巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

2026-09-18 07:50

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對