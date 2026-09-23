油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

美股 四大指數23日早盤全面下跌，受累於美債殖利率 與國際油價 齊漲，反映伊朗戰爭和平前景充滿不確定性。

道瓊工業指數早盤跌157點或0.3%，史坦普500指數跌近0.3%、那斯達克指數跌近0.4%。費城半導體指數挫跌1.6%、台積電ADR跌約1%。

美債殖利率攀揚，使美股承壓。10年期美債殖利率升破5%。國際油價指標布蘭特原油期貨上漲約1.6%至100美元，西德州中級原油期貨漲約1%至大約91美元。

美國總統川普22日在聯合國大會演說表示，他面臨是否與伊朗達成協議、或「殲滅」伊朗的重大抉擇。川普當日稍晚透露，美伊官員已舉行約三小時會談，形容雙方會談「富有成果」，近期還將再次會面。

美國財政部長貝森特22日表示，美國正考慮是否禁止柴油出口。根據美國汽車協會（AAA）數據，全美柴油平均價格已達每加侖6.53美元。

川普將在美國安德魯聯合基地，迎接睽違11年再度赴華府進行國是訪問的中國國家主席習近平。專家預期，雙方不太可能在重大議題上取得突破，但預料將討論貿易、伊朗戰爭、稀土及人工智慧（AI）等議題。