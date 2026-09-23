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OECD上調全球經濟成長至 2.9% 警告通膨升溫

編譯陳苓／綜合外電
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OECD表示，受惠於AI投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估。（歐新社...
OECD表示，受惠於AI投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估。（歐新社）

經濟合作發展組織（OECD）表示，受惠於AI投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但受累於能源衝擊，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

OECD在23日發布經濟展望期中報告，預估2026年全球經濟將成長2.9%，略高於該機構6月估計的2.8%，但低於去年的3.4%。放眼2027年，中東衝突引發的大宗商品價格震撼，預料會壓抑動能，全球經濟將成長3%，低於先前估計的3.1%。

OECD指出，AI基礎建設的強健支出是今年的主要支柱，提振美國成長，也推升南韓日本的科技出口。然而，OECD警告，全球前景相當不明朗，潛在問題包括能源市場動盪、強烈聖嬰現象造成的極端天候、公債殖利率竄升、AI投資報酬令人失望等。

要是上述風險成真，OECD估計，明年全球經濟成長恐再減0.7個百分點，並使各地通膨再增1.1個百分點。

OECD基礎預測情境下，今年20國集團（G20）通膨將提高4.1%，高於6月預期的4%。該機構也上調明年通膨預估，從3.1%升至3.6%，並說倘若物價壓力擴大或成長受創，央行可能被迫調整利率。

除了中國與沙烏地阿拉伯之外，該報告調升了G20所有成員國的物價展望。報告寫道：「能源價格震撼再起，需求壓力強於預期，通膨超乎許多經濟體的目標值之際，央行必須確保潛在通膨壓力持續受控。」

OECD預計，美國聯準會（Fed）今年會再升息一次，歐元區、澳洲、南韓的利率也會適度提高，但英國與加拿大或許會暫時按兵不動。

各國成長前景部分，OECD預計，今年美國經濟將成長2.2%、明年續增2.1%，兩者皆獲上調，反映高額的AI投資，抵銷了疲弱的消費開支。另外，今年美國通膨估計達3.6%，明年為2.6%，主要是關稅和能源價格高漲，影響家庭購買力與企業成本。

今年中國經濟估計擴張4.5%，明年擴張4.2%，與OECD的6月報告相同，顯示北京當局遏制過剩產能，削弱投資。

精華 FAQ

  • OECD認為，今年全球經濟受AI基礎建設投資熱潮支撐，帶動美國成長，也拉抬南韓與日本科技出口，因此把2026年全球成長預測小幅上調至2.9%。

  • OECD預估G20通膨今年升至4.1%、明年升至3.6%，若能源價格再度震盪或成長受創，央行可能被迫調整利率，甚至讓物價壓力進一步惡化。

  • OECD上調美國今年與明年成長至2.2%和2.1%，反映AI投資抵銷消費疲弱；中國則維持2026年4.5%、2027年4.2%的預估，顯示遏制過剩產能壓抑投資。

南韓 日本 通膨

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