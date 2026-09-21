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大賣空本尊再對AI熱潮示警 市場普遍低估1大風險

編譯林聰毅／綜合外電
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電影大賣空本尊、以放空次貸泡沫聞名的傳奇投資人貝瑞再度對人工智慧（AI）熱潮發出...
電影大賣空本尊、以放空次貸泡沫聞名的傳奇投資人貝瑞再度對人工智慧（AI）熱潮發出警告，他本周在部落格發文指出，超大規模雲端業者隱藏3兆美元AI債務，華爾街卻低估其風險。AI示意圖。（路透）

電影「大賣空」（The Big Short）本尊、以放空次貸泡沫聞名的傳奇投資人貝瑞（Michael Burry），再度對人工智慧（AI）熱潮發出警告，他在部落格發文指出，亞馬遜、Meta、Alphabet、微軟甲骨文等五家大型雲端業者，為支撐AI基礎建設而悄悄累積逾3兆美元的承諾與潛在負債，其中相當部分未反映在資產負債表上，而市場普遍低估這些風險。

貝瑞估算，這五家超大規模雲端業者尚未開始履行的租賃承諾接近1.2兆美元、採購承諾超過1.5兆美元；若再計入特殊目的公司（SPV）、擔保、或有後備支援及其他義務，總額可能突破3兆美元。他形容這些負債正處於「超高速成長」階段，其增速甚至可能超過企業本身的成長速度。

根據社群媒體平台Stocktwits，貝瑞最擔心的問題是，AI資料中心基礎設施的長期使用壽命與AI晶片快速發展的不匹配。大型資料中心從興建到完工往往需要三至五年時間、租約甚至可能長達13至20年；但AI加速器的功率密度、冷卻需求及硬體架構可能在12至18個月內就出現重大變化。

他引用微軟執行長納德拉過去的說法指出，微軟不希望建造只能服務單一世代硬體的龐大基礎設施。貝瑞認為，硬體的快速變化可能導致超大規模資料中心營運商擁有昂貴且高度專業化的設施，一旦AI需求放緩或晶片架構發生變化，這些設施將難以重新利用。

貝瑞並指出，這五家公司目前有超過4,000億美元的施工中資產，由於這些資產尚未正式投入使用，依一般公認會計原則（GAAP），目前尚未產生折舊。他說，部分輝達（Nvidia）晶片可能已在倉庫等待期間出現經濟價值折舊，但而按照GAAP計算的折舊卻為零。

貝瑞同時質疑華爾街的樂觀情緒，並抨擊他們對AI基礎建設的估值方式。他認為，許多分析師沒有充分考慮維護性資本支出或AI基礎設施的經濟折舊。他特別點名甲骨文，指出分析師的平均目標價遠高於當前股價，認為這可能是市場過度樂觀的跡象。

不過，貝瑞強調，他並非指控企業詐欺造假，而是警告如果需求疲軟，當前的AI建設將面臨巨大的下行風險。他說：「當音樂結束時，這些資產負債表外的承諾很快就會變成真正的負債。」

（路透）
（路透）

精華 FAQ

  • 他認為五家超大規模雲端業者為AI基建累積了龐大承諾與潛在負債，總額可能超過3兆美元，而且多數未充分反映在資產負債表上，市場卻普遍低估了這個風險。

  • 因為資料中心從興建到完工常要3至5年，租約也可能長達13至20年，但AI晶片與硬體架構可能在12至18個月就大幅變化，導致設施難以再利用。

  • 貝瑞批評分析師忽略維護性資本支出與經濟折舊，並認為對甲骨文等公司的目標價過度樂觀；他強調自己不是指控造假，而是警告需求若轉弱，負債與資產風險會迅速浮現。

微軟 Meta 甲骨文

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